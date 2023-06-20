最新IMD世界排名台灣晉升全球第6！「經濟表現」卻落至第20名

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觀察政府效能、企業效能、基礎建設以及經濟表現等4大指標，台灣在「經濟表現」上，由去年的第11名，退步至第20名。國發會說明，全球經濟放緩、終端需求下滑、製造業進行庫存調整、整體貿易動能轉弱，加上前一年度經濟成長率較高的基期因素影響，使得「國內經濟」、「國際貿易」等指標呈現退步，但「經濟韌性」以及「固定資本形成毛額占GDP比率」等名次上升。
在俄烏戰爭、氣候變遷等因素持續衝擊國際供應鏈之際，台灣也受到通膨壓力影響，截至5月，已有連續22個月的通膨率超過2%警戒線，不過，IMD的經濟表現的「價格」項目中，台灣的排名進步7名至第10名，國發會歸咎於政府積極穩定物價，且國內的油電價格相對平穩。
在第二大指標「政府效能」中，台灣從去年的第8名，上升至第6名，在「財政情勢」項目進步4名，主要反映政府持續減少舉債與增加還本，落實財政健全；然而，在「體制架構」、「經商法規」與「社會架構」項目上，排名皆略為退步。
台灣於第三大指標「企業效能」排名全球第4，不過，在「勞動市場」項目中退步8名至第25名，其中，移工及國外高階技術人員等指標處弱勢項目，國發會表示，政府將持續推動移工留才久用方案、外國專業人才延攬及僱用法，加強留才攬才。
最後，在「基礎建設」第四大指標中，台灣的排名為全球第12名，其中，在「技術建設」、「科學建設」及「醫療與環境」等項目中的排名皆有進步。
IMD世界競爭力評比，可以當成對國家經濟與社會體系的全面性檢驗，國發會表示，政府將虛心面對評比結果，並分析我國在不同項目上的優劣勢，以及和其他發展程度相當的國家進行對比，以此做為擬定具體行動策略的參考依據，以不斷在整體競爭力尋求突破。