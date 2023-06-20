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金管會「官僚」回應打詐建言　劍青檢改酸詐團放心了

▲面對檢察官的打詐建言，金管會4點回應，劍青檢改批，詐團可以放心了（圖／NOWnews資料照，記者顏真真攝）
▲面對檢察官的打詐建言，金管會4點回應，劍青檢改批，詐團可以放心了（圖／NOWnews資料照，記者顏真真攝）

記者潘千詩／台北報導

詐欺犯爛，累死「後端」司法警察，基層檢察官上週六在「檢察官防詐策進研討會」中直指「前端」行政機關「金管會、NCC、數發部」長期無作為，甚至還有推諉卸責的情況。對於相關控訴，金管會昨晚回應4點說明，但劍青檢改今（20）日痛批，金管會僅伸言已有督導，未來會持續督導，沒看到積極方案，詐團看到此等回應，應該可以放心了！

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對於基層檢察官的打詐建言，金管會回應承認，銀行「應該」拒絕警示帳戶者再開新帳戶，未來也會持續強化「督導」。

劍青檢改反問金管會，還要「督導」甚麼？可以不要等未來嗎？目前各家銀行拒絕開戶的執行現況為何？如果詐騙犯改向別家銀行開戶，別家銀行也會拒絕嗎？請問執行情形又是如何？大家都已經忍無可忍，可以不要再拖了嗎？

撇開新申請開戶不說，詐騙犯黑名單人士手中原有的十幾個帳戶，全都可以繼續用，不用關閉也不設限嗎？可否限縮黑名單個人總持有數？可否限縮取款額度？可否限制網銀轉帳功能？回應內容隻字未提，只說「銀行對高風險客戶應加強確認客戶身分，金管會也會強化督導」，不知所云。詐騙集團看到此等回應，應該可以放心。

對於電子支付帳戶亂象，金管會則回應說，已於去（2022）年增加驗證申請人原留金融機構門號機制；劍青檢改批，金管會不知是雞同鴨講，還是以此塘塞。

檢察官在研討會上，就已明確指出，去年此項驗證機制，並沒有杜絕冒名申辦問題，且提出統計數字打臉，更明確建言再增加驗證：申請人手持身分證及載明申請目的的白紙拍照上傳的機制。但回應對此仍隻字未提，這麼簡單又可行的機制（比照虛擬貨幣開戶流程），有何執行困難？一拖再拖，幫助詐欺，請行政院促請金管會落實。

對於氾濫至極的第三方支付平台虛擬帳號，金管會回應「會持續督導銀行，落實業者申請虛擬帳號服務之審核規定」。

劍青檢改請問金管會「持續督導」銀行有甚麼用？銀行跟上萬家業者簽約賺處理費，這些年已經把詐騙集團養肥成這樣，還是「持續督導」？簡直匪夷所思。

更離譜的是，20億元以下規模，高達上萬家業者的真正主管機關—數位發展部，竟也回應「將持續輔導業者」，雙方宛如連袂誦經。情況糜爛至此，是要「持續輔導犯罪」嗎？如此這般的主管機關，真是「貪官可恨，清官尤可恨」的當代活見證。

劍青檢改已直言，第三方支付平台業者應採取申設特許制，非如此無以挽救，請行政院敲醒他們。

對於個人幣商納管，金管會回應「從事虛擬通貨活動為業之自然人，應依《商業登記法》及《稅籍登記規則》相關規定辦理商業登記及稅籍登記」，劍青檢改問金管會是否還在繼續甩鍋？《商業登記法》的主管機關是「經濟部」，《稅籍登記規則》的主管機關是「財政部」。所以金管會是在說，個人幣商應該由經濟部和財政部去管，金管會還是不管，是這樣嗎？請說清楚立場，不要拉上別人。

行政院昨日已表達廣納建言，研議改善措施的立場，劍青檢改說，仍抱期待，至盼行政院奮起怒斥官僚，勇於指派分工，明確劃分權責，制定各項細則，勿留模糊縫隙滋養犯罪，如此方為全民之福。

▲雲林地檢署檢察官黃薇潔指，逾97萬支門號賣到中國，NCC卻回「無法可管」（圖／劍青檢改提供）
▲雲林地檢署檢察官黃薇潔指，逾97萬支門號賣到中國，NCC卻回「無法可管」（圖／劍青檢改提供）

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