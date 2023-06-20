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黃子佼人生卡關！吳若權暖心喊話：沒人是聖人　鼓勵他再勇敢一次

▲黃子佼被爆性騷遇人生難關，吳若權在臉書上發文送暖，鼓勵他再勇敢一次。（圖／翻攝自黃子佼臉書）
▲黃子佼被爆性騷遇人生難關，吳若權在臉書上發文送暖，鼓勵他再勇敢一次。（圖／翻攝自黃子佼臉書）

記者薛羽彤/綜合報導

黃子佼被踢爆性騷未成年少女，甚至強吻、拍裸照，他拍影片坦承，隨後疑似喝酒情緒不穩，傷害自己送醫。除了歌手謝和弦為他發聲「請你好好活下去」，作家吳若權也向黃子佼暖心喊話「你已經主動讓大家看到你的軟弱，接下來，試著為了別人，再勇敢一次。」

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▲黃子佼對將軍豪宅愛不釋手。（圖／EXILAND存在美學提供）
▲黃子佼目前人在醫院，無生命危險。（圖／EXILAND存在美學提供）
吳若權從黃子佼的行為來判斷，可以感受到他此刻很無助，表面上看似拖演藝圈眾人下水，「失去理智的行為背後，是內心有多大的恐懼與不安？」吳若權表示，他的行為也說明了，內心隱藏著多少委屈與悔恨。吳若權提到，這些黃子佼不堪提起的往事，被受害的當事人揭穿，導致他人設翻車之後，「自認為已經改過向善的你，覺得所有努力都白費，於是玉石俱焚。對於洗白的前功盡棄，頓時再度陷入沒有希望的無底深淵。既然，放棄比努力容易，那就大家一起死吧！」


面對社會輿論的指控、一生都要背負的羞辱，讓黃子佼一時衝動傷害自己，吳若權暖心向他喊話，「你很可能忘了世界上還有愛，也很可能對於被原諒不敢抱以期待。但，日子還要繼續啊，過去傷害多少人，就有多少懺悔與彌補需要承擔，多少原諒需要去努力懇求」。

吳若權坦言沒有人是聖人，「即使你覺得自己可能不是一個完美的父親，但至少你可以讓女兒得到完整的愛。等她長大之後，就算看到這些新聞，也會試著了解與諒解，一個父親過去也會有自己無能為力的時候」。最後，吳若權鼓勵黃子佼，為了曾經的受害者、家人與女兒再勇敢一次，「認錯、道歉、彌補，真的很不容易；但其實你已經出發！」

▲吳若權是知名作家，對黃子佼發生的事，暖心發文向他喊話。（圖 ／吳若權臉書）
▲吳若權是知名作家，對於黃子佼發生的事，暖心發文向他喊話。（圖 ／吳若權臉書）
這篇充滿關懷、暖心的文章，被許多網友大讚，「這是一篇最有實質意義、最有幫助的好文」、「看完~超感動，此時非常需要有力量的文章，感恩您」、「社會如果只剩下老師這種客觀溫暖的文章，那會是多麼美好和諧」、「真的不該因為曾經的錯事，抹滅他過去的努力。希望他好好走下去。」、「謝謝老師深入淺出的觀點，每個人都會犯錯，能夠從愛出發，去勇敢面對這一切實為不容易」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
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