黃子佼人生卡關！吳若權暖心喊話：沒人是聖人　鼓勵他再勇敢一次

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面對社會輿論的指控、一生都要背負的羞辱，讓黃子佼一時衝動傷害自己，吳若權暖心向他喊話，「你很可能忘了世界上還有愛，也很可能對於被原諒不敢抱以期待。但，日子還要繼續啊，過去傷害多少人，就有多少懺悔與彌補需要承擔，多少原諒需要去努力懇求」。
吳若權坦言沒有人是聖人，「即使你覺得自己可能不是一個完美的父親，但至少你可以讓女兒得到完整的愛。等她長大之後，就算看到這些新聞，也會試著了解與諒解，一個父親過去也會有自己無能為力的時候」。最後，吳若權鼓勵黃子佼，為了曾經的受害者、家人與女兒再勇敢一次，「認錯、道歉、彌補，真的很不容易；但其實你已經出發！」
這篇充滿關懷、暖心的文章，被許多網友大讚，「這是一篇最有實質意義、最有幫助的好文」、「看完~超感動，此時非常需要有力量的文章，感恩您」、「社會如果只剩下老師這種客觀溫暖的文章，那會是多麼美好和諧」、「真的不該因為曾經的錯事，抹滅他過去的努力。希望他好好走下去。」、「謝謝老師深入淺出的觀點，每個人都會犯錯，能夠從愛出發，去勇敢面對這一切實為不容易」。
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