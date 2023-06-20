呼吸喘、咳嗽、有痰恐是COPD！　「這些」高危險群應及早檢查治療

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民眾若有危險因子，又有持續性地咳嗽、有痰、呼吸喘或呼吸困難等症狀，就有可能罹患了COPD。若有疑似症狀，民眾該進一步做哪些檢查？後續又該如何治療呢？黃建文醫師一一說明。
「COPD」肺功能阻塞 不抽菸也可能會得病！肺阻塞（COPD）的病因大多與危險因子有關，過去認為抽菸是最主要的危險因子。因此，許多民眾便認為「自己沒有抽菸不會有肺阻塞（COPD）」。但事實上，並非只有抽菸者才是COPD高危險群。
黃建文醫師指出，最近這些年研究發現，除了抽菸之外，空氣污染、職業環境的吸入性氣體傷害等都是COPD危險因子，可能會造成肺部損傷，導致病人呼氣的氣流不順，產生包括呼吸喘、胸悶、慢性咳嗽、咳痰等COPD症狀。
此外，黃建文醫師提到，即使是不抽菸的民眾，過去若有氣喘但沒有好好控制，長大之後也有可能出現肺功能受損，或是因為肺部感染（如：肺結核）留下肺纖維化、支氣管擴張症等情況，這些也都有可能進一步造成肺阻塞（COPD）。
高危險群又喘、咳、痰 應X光＋肺功能檢測COPD一般來說，40歲以上、有抽菸史，或是長期暴露在有害氣體環境下的民眾都是COPD的高危險群，如果又有呼吸喘、咳嗽等症狀就更要小心很可能是COPD，需要進一步檢查診斷。
黃建文醫師表示，民眾若有危險因子，又有疑似COPD的呼吸道症狀時，應到醫院胸腔內科做檢查，而最基本的檢查就是X光、肺功能檢測。
醫師提到，過去就有一位62歲的病人，工作時呼吸喘又持續抽菸，出現咳嗽、有痰等症狀，屬於很典型的COPD患者，到胸腔科門診醫師一看就懷疑是COPD，做了X光、肺功能檢測後確立診斷並發現病人有肺氣腫，經過雙效支氣管擴張劑治療之後症狀獲得改善，不過病人也要努力戒菸才能減緩疾病惡化。
如何延緩COPD惡化？ GOLD有最新治療指引戒菸或避免暴露在危險因子之下，搭配治療才能減緩疾病惡化，COPD肺阻塞目前最主要的治療策略是「支氣管擴張劑」。黃建文醫師表示，長效型或是雙效合一的長效型支氣管擴張劑，都是目前治療COPD肺阻塞的主流藥物。
而全球慢性阻塞性肺病倡議組織（GOLD）也提出新的治療指引建議，黃建文醫師指出，2023年最新版的治療指引建議，容易產生急性惡化、呼吸困難等的族群，一開始就要使用雙效合一的長效支氣管擴張劑；如果抽血發現嗜酸性白血球＞300 cells／μL且容易急性惡化者，則須考慮加上吸入性類固醇治療。
COPD易有共病、急性惡化 不可輕忽威脅性！COPD雖然是慢性呼吸道疾病，卻有急性惡化的可能，每發生一次就會增加住院及死亡風險。黃建文醫師也提到，COPD常常合併有共病產生，像是心臟病、糖尿病等風險會增加，COPD再加上共病其實對健康、生活品質等影響非常大。
現在，包括亞大附醫等醫療院所都會舉辦COPD肺功能衛教篩檢的相關活動，會先進行問卷調查評估，民眾若有COPD高風險可能性，則會進行肺功能簡易篩檢，篩檢結果若有異常，便會建議前往胸腔科門診進行鑑別診斷。
黃建文醫師表示，肺功能篩檢的目的是希望潛在COPD患者能多多被診斷出來，接受合適的治療以及戒煙的療程。醫師也再次呼籲，民眾有COPD危險因子，又有咳嗽、有痰、呼吸喘等症狀時，應早期發現早期治療，減少疾病對社會醫療、個人健康、生活品質的影響。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58204
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