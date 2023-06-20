史上最「卷」！中國618購物節大打低價戰　買氣催不起、市場疲軟

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中國官媒新華社稱「618購物節」為「促進消費潛力釋放的重要節點」與「檢驗消費復甦成色的試金石」。京東率先在3月打響百億補貼戰，對外還喊出「買貴雙倍賠」的口號；淘寶今年五大戰略之一就有「價格力」，618期間首頁的焦點位置給到「淘寶好價」頻道。
拼多多在首頁進行「限時秒殺」和「9塊9」特賣，小紅書則是全面開放「筆記帶貨」功能，利用部落客與商家的合作筆記。不僅電商平台，快手投入了100億平台流量和10億元商品補貼，推出直播間大牌大補、商品預售、直播間消費金，抖音也在618購物節上線「超便宜的小店」。
中國電商直播和新媒體營銷機構交個朋友副總裁、杭州抖音事業部總經理李牧人向網易科技表示，從過往來看，今年確實是「最卷的一年」，主要體現在平台對流量的爭奪上。
一名品牌商表示，「疫情開放之後，電商平台之間的競爭互卷變得更激烈了。大家都不約而同選擇做低價，平台小二也在緊盯對方的運營機制。」
界面新聞報導指出，電商的博弈招數似乎已經用盡，外界看到的平台「竭盡所能」不過是回歸簡單的低價策略。但對於商家來說，想要從消費者口袋裡掙每一分錢都變得越來越難。
京東零售CEO辛利軍稱，疫情雖催生了用戶體驗變化和更多線上購買的需求，但中等收入人群的購物需求在短時間內明顯下降也是事實。這也讓平台面臨更嚴峻的考驗。
雖然新華社稱中國各電商平台的618成績單「見證了中國消費市場加速回暖的腳步」，但美聯社報導引述分析人士說法，指出儘管京東、天貓、淘寶和拼多多等購物平台提供了數十億美元的折扣，但中國消費市場走出疫情的腳步仍略顯蹣跚。
中國市場研究集團（CMR）的創始人雷小山（Shaun Rein）稱，「由於地緣政治、疫後持續的疲弱和國內政治等因素，中國消費者信心依舊疲弱。」
京東在今年3月祭出「百億補貼」計畫，宣稱要為消費者帶來史上最大優惠力道，並與以低價商品著稱的拼多多競爭，阿里巴巴電商事業群、淘天集團執行長戴珊也承諾以更大的投入力道為商家做大618活動規模。
雷小山表示，在此情況之下，中國消費者在過去數月間，一直處於對價格很敏感的狀態、不斷尋找優惠並進行降價交易。而過去幾年來，中國商家已因疫情打了許久的折扣，今年618的折扣與前幾個月相比，也並未好上太多，因此消費者不太可能進行更多採購。