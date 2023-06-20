龍潭高二生實習出意外！「右掌捲切割機」遭截肢 教育局回應了
本（6）月17日，桃園市龍潭高中實習農場發生意外事故，一名余姓女學生在在使用牧草切割機時，右手掌不慎遭捲入切割機，緊急送醫進行手術，但傷勢太重，需要進行截肢，目前在醫院靜養中。事件曝光後，不少民眾認為是機器老舊才導致意外發生，不過校方在19日反駁，強調農機具都在使用年限內；對此，桃園教育局表示，已派員至學校了解事發情況，並責成學校召開檢討會議。
記者孫唯容／綜合報導
校方表示，這起意外發生在17日上午8點50分，一名畜產保健科2年級余姓女學生，在牧場值日時在剪草室操作草料打碎，因操作不慎，導致右手遭捲入受傷，當時還有3名高一值日學生及1名學校技師在現場，發現立即關閉機器電源，叫救護車將余女送醫，由於手掌幾乎被機器輾碎，送醫後醫師在當日就執行截肢手術，目前仍在住院休養當中。
事件發生後，不少民眾質疑活動安全性，以及是否為機具老舊，進而導致意外發生；對此，校方說明，學校每學期強制規定一律實施安全教育及各項機器操作規範，實習期間師長也都在一旁，且農機具都在使用年限內，也並非學生維修機器時釀意外，牧場值日也是實施多年既有的實習活動，學校將再度加強實習安全教育，徹底檢討實習器械操作的安全性。
市府教育局表示，已派員至學校了解事發情況，並責成學校召開檢討會議，務必加強各實習場地安全規定及安全教育宣導，要求學校加強落實學生實習場地安全規定及安全教育宣導，以維護學生安全。校方也已協助學生完成保險申請理賠事宜，後續將持續關懷學生的復原狀況，以及相關需要協助的地方。