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大苑子愛文芒果冰沙7元！端午節緬懷屈原　迷客夏芒果歐蕾冰淇淋

▲大苑子端午節緬懷屈原，取諧音祭出「愛文芒果冰沙一杯7元」！全台107間門市各限量50杯。而迷客夏也推出當季愛文芒果搭配芒果蒟蒻的酸甜綿密冰淇淋。（圖／記者蕭涵云攝）
▲大苑子端午節緬懷屈原，取諧音祭出「愛文芒果冰沙一杯7元」！全台107間門市各限量50杯。而迷客夏也推出當季愛文芒果搭配芒果蒟蒻的酸甜綿密冰淇淋。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

即將迎接端午連假，吃粽子、划龍舟之外，大苑子端午節緬懷屈原，取諧音祭出「愛文芒果冰沙一杯7元」！全台107間門市各限量50杯。而迷客夏也推出當季愛文芒果搭配芒果蒟蒻的酸甜綿密冰淇淋，為大家消暑。

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大苑子每年第一個開喝愛文芒果，嚴選屏東枋山和枋寮地區的愛文芒果，比照外銷日本規格，且「今鮮採、明日吃」最著時，平均當季銷售超過200萬杯，還曾經在2020年創下使用超過854噸的芒果紀錄。

▲愛文芒果冰沙(中杯)，端午節限時特價一杯7元！（圖／大苑子提供）
▲愛文芒果冰沙(中杯)原價95元，端午節限時特價一杯7元！（圖／大苑子提供）
大苑子「愛文芒果冰沙」選用滿滿愛文芒果果肉新鮮現打，把濃郁芒果香結合清爽冰沙，夏日超解渴。今年端午節緬懷屈原，取「屈原」諧音，祭出「愛文芒果冰沙一杯7元」大優惠！將於端午節當天6月22日中午12:00，全台共107間門市參與、各限量50杯，每人限購1杯，11:30開始發放號碼牌，須參與排隊並領取號碼牌，於現場等候；提醒大家，離開排隊隊伍視同放棄資格喔。

▲大苑子APP行動商城限量開賣「今夏芒著去旅行」周邊商品，今夏芒著趣旅行折疊傘249元/支，今夏芒著趣旅行行李吊牌149元/個。（圖／大苑子提供）
▲大苑子APP行動商城限量開賣「今夏芒著去旅行」周邊商品，今夏芒著趣旅行折疊傘249元/支，今夏芒著趣旅行行李吊牌149元/個。（圖／大苑子提供）
另外，迷客夏也開跑芒果季，嚴選新鮮愛文芒果加入濃郁香醇的綠光鮮奶，並經半年測試專研出一款有愛文芒果香氣的「芒果蒟蒻」療癒系配料，酸甜帶有QQ咀嚼感，打造成「愛文芒果歐蕾冰淇淋」。並把超人氣牧場鮮奶茶變身成綿密拿鐵雪糕，分別以大正紅茶拿鐵、綠茶拿鐵為基底，再加入黑糖和布丁凍、柳丁汁和糖漬橘丁，製成口感豐富的獨家雙層雪糕，一次擁有二種風味，滿足奶茶控。

▲愛文芒果歐蕾冰淇淋，嚐鮮價70元（原價75元）。（圖／迷客夏提供）
▲愛文芒果歐蕾冰淇淋，嚐鮮價70元（原價75元）。 （圖／迷客夏提供）
▲黑糖布蕾大正紅茶拿鐵雪糕、綠茶拿鐵橙香果粒雪糕，皆為3入裝/盒 定價180元。（圖／迷客夏提供）
▲黑糖布蕾大正紅茶拿鐵雪糕、綠茶拿鐵橙香果粒雪糕，皆為3入裝/盒 定價180元。（圖／迷客夏提供）

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