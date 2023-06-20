中職／閱讀全壘打活動開跑！兄弟守護神呂彥青代言

▲「2023閱讀全壘打－夢想象前行」邀請中信兄弟投手呂彥青（中）、中信特攻控球後衛林韋翰（右）、中信飛牡蠣隊長黃楚軒（左）擔任活動代言人。（國資圖提供）
記者吳政紘/綜合報導
2023-06-20 10:32:38
中國信託商業銀行與國立公共資訊圖書館（簡稱「國資圖」）共同主辦的「2023閱讀全壘打－夢想象前行」（簡稱「2023閱讀全壘打」）活動正式起跑，活動邁入第八年再升級，不僅邀請中信兄弟棒球隊（簡稱「中信兄弟」）當家終結者呂彥青、新北中信特攻籃球隊（簡稱「中信特攻」）冠軍賽MVP控球後衛林韋翰共襄盛舉，新增深受年輕族群喜愛的職業電競－中信飛牡蠣電競戰隊（簡稱「中信飛牡蠣」）隊長黃楚軒（Gemini）攜手擔任代言人。第一波活動自今（2023）年6月27日起至8月6日止，民眾至合作的圖書館借閱書籍即能兌換中信兄弟主場門票兌換券一張；10月起籃球助攻，民眾完成任務則獲贈中信特攻主場門票兌換券兩張，今年預計將送出逾15,000張門票，再創歷年之最。
「2023閱讀全壘打」起跑記者會邀請教育部政務次長林明裕、國資圖館長馬湘萍、中國信託金融控股公司（簡稱「中信金控」）暨中國信託銀行行政長高人傑、中國信託育樂公司（簡稱「中信育樂」）董事長陳國恩及活動代言人呂彥青、林韋翰、黃楚軒（Gemini）等貴賓共同出席。中信育樂董事長陳國恩表示，中國信託投入體育公益回饋社會不遺餘力，旗下三支職業隊伍一年內陸續奪冠，本次期盼人氣選手們的影響力鼓勵民眾讀好書、挺好球。甫榮獲T1職籃聯盟冠軍賽MVP的中信特攻後衛林韋翰表示，他與妻子都非常鼓勵一雙兒女要養成運動與閱讀的好習慣，特別向球迷喊話，積極閱讀、踴躍換票進場幫球隊加油。國資圖館長馬湘萍指出，經典作品經得起時間的考驗，國資圖在百年館慶後深刻體會到每本經典好書都有其獨特之處。透過串聯全國圖書館、網路書店與出版社以主題書展回味經典，將以系列活動邀請國人通過閱讀與棒球結合，培養自我軟實力。
「閱讀全壘打」活動推動迄今已八年，足跡遍布全臺17縣市、128間圖書館，帶動借閱逾14萬本書，成果深獲各界肯定，榮獲「2022台灣企業永續獎」社會共融領袖獎、「2023《財訊》財富管理大獎」最佳公益推動獎，另透過導入「社會投資報酬率」（Social Return on Investment, SROI），計算出每投入1元可創造8.99元社會價值，SROI報告書調查指出，許多家長為了參加活動，帶孩子走進圖書館，更有孩子主動請家長陪同去圖書館借書換球票，全家一起走進球場為偶像球星加油。為持續拓展活動影響力，「2023閱讀全壘打」新增已被列入國際正式競技項目與亞運正式項目、深受年輕族群喜愛的「職業電競」運動項目代言人，結合中國信託體育公益，打造「愛閱讀、挺運動」的家庭共享文化。
「2023閱讀全壘打」串聯臺北市、新北市及苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣等6縣市，逾200間圖書館熱情響應，首波活動自今年6月27日起至8月6日止，填寫活動摺頁的推薦經典好書心得，即可獲得中信兄弟門票兌換券，中信銀行加碼評選年度最優心得10名，可獲贈中信兄弟加中信特攻商品禮包。中信銀行、國資圖五度攜手青春博客來舉辦的「青春徵文活動」，鼓勵國、高中學生閱讀書籍後撰寫讀書心得投稿，團體組冠軍學校師生有機會親臨臺中市洲際棒球場觀賽。
「2023閱讀全壘打」亦安排行動故事車前進偏鄉社區與臺中市洲際棒球場，為更多孩子提供導讀服務，感受閱讀魅力。此外，民眾只要到「閱讀全壘打活動臉書」完成任務，即可參加抽臺中市洲際棒球場家庭席與代言人簽名球好禮，「2023閱讀全壘打」實體與網路活動不間斷，更多詳情請洽官網或活動臉書查詢。