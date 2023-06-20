暴力打房無效！新加坡房價亞太最高　海外富豪資金湧入炒房

台灣房價節節高升，讓年輕人都很難輕易買房。不過比起台灣，亞太地區部分國家的房價更令人高不可攀，亞太地區房價最貴的國家，在近期由新加坡奪冠，鉅額房價超過香港，成為亞太地區房價最貴的國家。 我是廣告 請繼續往下閱讀 《CNBC Asia》報導，根據城市土地研究所（Urban Land Institute，ULI）公布報告，新加坡的私人房產價格已超越香港，成為亞太地區最貴房市。從ULI亞太房市中心由房屋負擔能力指數（Home Affordability Index）數據來看，2022年新加坡私人住宅的價格中值（Property Median Price）為120萬美元，相較香港價格中值116萬美元，新加坡的房屋價格更高。另外，新加坡的私人住宅月租金平均約為2600美元（約等同於新台幣7萬8千元），租金遠遠超越雪梨、墨爾本和香港等地。據悉，該報告比較了亞太地區45個城市的政府統計數據，且分析報告指出，香港之所以房價下跌，原因在於香港利率跟隨美國聯準會，讓房貸利率躍升。新加坡的房地產中值在過去一年上漲8%，由於擔心房價不斷攀升，新加坡政府在上個月調高了房屋稅額，希望能遏止房市高漲狀況。新加坡政府表示，未來在地或國外買家若想購屋，需要支付更高額的房屋稅，政府期盼能以調高稅制的方法來打壓房市。「假留學、真打工」亂象頻繁 監察院：不肖份子迫害外籍生泰劇《鐵石心腸》霸總戲外超專情 與女友相戀逾十年異國攤位超好逛！2023新住民桃心公益市集新二代清寒高中生書寫《腥媽》獲文學獎 再得總統教育獎