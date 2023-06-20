《新楓之谷》首位296等玩家！「狂練3個月」只升1等：每天打20hr
NEXON旗下的《新楓之谷》已營運多年，對許多台灣人來說也是難忘的回憶，至今仍還有玩家每天為了等級和裝備在線上努力練功，而《新楓之谷》最高等級從2021年初上調至300等後，始終被認為是比登天還難的目標，不過近日國際服GMS玩家、實況主「tniru」，他的角色等級突破了296等，他表示自己295等後，花了3個多月、每天至少練等20小時，才升上296等，驚人毅力讓網友驚嘆「真的是狂人。」
記者張志浩/綜合報導
據忠實玩家換算，《新楓之谷》等級突破260等以後，每級需要的經驗超越2兆，260等至290等更達到929兆，而290等至295等，若以每9小時完成1％的速度，每天需要不間斷玩8小時，持續1年半後，就能完成這五等，先前許多網友都猜測，史上第一個300等玩家，會出現在韓版或台版伺服器，但國際服tniru卻中途殺出，跌破眾人眼鏡。
tniru真的是一名《新楓之谷》狂熱玩家，他幾乎每天都會在Twitch開台，且每次開台的時間幾乎都是20小時起跳，tniru提及，自己玩《新楓之谷》，只是想達到最高等級的目標，並不在意排行榜上的位置。許多網友好奇「他不會累嗎？」，「tniru」則說，他在練等時都會自言自語，或跟著歌曲哼唱，讓自己狀態能夠維持，至於300等的終極目標，他則估計自己會在2024年年底完成。
事實上，tniru從2006年就開始玩《新楓之谷》了，第一隻角色在2015年達成250等後，他就選擇重練名稱為「Niru」的主教，並在6月18日天晚上來到296 等，tniru說道，當真的完成300等的最終目標後，他會讓自己從《新楓之谷》暫時休息一下，並尋找其他遊戲，但在這之前，他仍會瘋狂練等，並與玩家分享自己的心得。
此外，根據巴哈姆特玩家自行統整，目前台服等級最高為猀儿295等的夜使者，韓服最高為295等的念動力者凱內西斯。