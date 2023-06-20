綠委質疑台大演講「埋暗樁」　侯辦斥毫無憑據：應向參與同學道歉

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消息一出，王定宇也在臉書發文酸，連面對學生，都得要惡補、埋暗樁、搞小手段，來到台大不給「意料之外的台大學生」提問，這樣的人選適合當國家的總統嗎？唯一的強項就是控制言論而已。
侯友宜競選工作室發言人江怡臻今則反批，主辦單位昨天就已清楚表示，只要有報名的同學都會錄取，且每一輪提問都有台大同學，「王定宇的指控根本毫無憑據，傷害了台大」，也抹煞參與活動同學的主體性，這證明了民進黨就是一個為選舉而造謠的政黨，王應為自己不實言論，向台大及所有參與的同學道歉。
江怡臻說明，昨天主辦單位亞太青年協會、台大政治系系學會在活動前就已聲明，昨日報名非限定台大學生報名，也由於場地空間允許，只要有報名的同學都會錄取，並沒有篩選掉任何一個人，而還原昨日的五輪提問環節中，每一輪都有台大的同學，並無王定宇所說的狀況。
江怡臻強調，台大向來是個多元開放的校園，歡迎所有的同學來台大參與活動、交流，為什麼王定宇要講得臺大辦活動好像只有台大學生可以提問？這不但與台大的校風不符，也傷害到到主辦單位。甚至王定宇貼文中還說，是埋暗樁、搞手段，這完全抹煞了現場同學的主體性，難道在王定宇眼裡，同學都可以被操作？
最後，江怡臻指出，賴清德上次到台大演講，面對同學提問「民進黨對台大有虧欠嗎」，完全不敢正面回應這些年民進黨對台大學術自由及大學自主的傷害，今天王定宇竟再一次用這種言論傷害台大、抹煞同學的主體性。