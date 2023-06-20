侯友宜拋4個堅持嗆蔡英文 鄭文燦勉侯：選總統要做的功課蠻多的
國民黨總統參選人侯友宜昨日出席台大學生座談會時，拋出4個堅持包括堅持維護中華民國憲法、堅持民主自由、堅持人民福祉和堅持兩岸和平穩定。更強調兩岸和平穩定是總統蔡英文不敢說的。對此行政院副院長鄭文燦今（20）日回應，總統蔡英文上任7年多，最大的成就就是讓台灣被世界看見、也被世界支持，這是過去國民黨執政從未到達的狀況，如今侯友宜要選總統他給予祝福，但要做的功課蠻多的，「空洞的語言沒有辦法為台灣帶來和平」。
記者陳威叡／台北報導
侯友宜昨日出席台大學生座談會時拋出4個堅持包括堅持維護中華民國憲法、堅持民主自由、堅持人民福祉和堅持兩岸和平穩定，更強調兩岸和平穩定是總統蔡英文不敢說的。
鄭文燦認為，和平是唯一的選項，戰爭不是選項，走向和平的方法，要保護自己的能力、意願與決心，也要獲得國際社會支持，總統蔡英文上任7年多來，最大的成就就是讓台灣被世界看到，也被世界支持。
鄭文燦表示，台灣的安全成為全世界的共同利益，這是非常大的轉變，過去國民黨執政從來沒有到達這樣的狀況，如今侯友宜要選總統他給予祝福，但要做的功課蠻多的，「空洞的語言沒有辦法為台灣帶來和平」。