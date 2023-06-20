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嫚嫚營養師指出，不論是北部粽或是南部粽，一般的粽子大多都是用糯米製成，差異在製作方式。北部粽用油炒，南部粽用水煮，兩種料理的粽子都可能因爲餡料多或太油口味太重，容易消化不良引起腸胃不適，另外糯米升醣指數較高，有糖尿病、高血醣的民眾需多加留意，酌量吃粽。而考量健康，許多人也會考慮吃五穀粽，不過五穀粽的纖維量高，對於腸胃功能不佳的民眾負擔也會較大。
至於其他如廣式粽、客家粽、豆沙粽、素粽等，也各別有需要留意之處。像是廣式粽通常份量較多，配料也多為油飯、肥肉、火腿等；客家粽則體積小、份量少，常容易一個接一個的吃；豆沙粽則如甜點，精製糖含量高；素粽則配料多為油炸物，各種粽子其實分量沒抓好，不僅熱量容易爆表，也都容易增加腸道負擔。
提醒民眾吃粽酌量，建議一天最多一顆，並建議時間可在中午食用，以利下午可以消化，太晚吃消化的時間若不夠，可能增加腸胃負擔。並也可吃些幫助消化的食物。
端午吃粽配６食物助消化！有助避免消化不良、胃鄒鄒。
嫚嫚營養師建議，民眾端午吃粽也可以適度的多吃些幫助消化的食物，像是白蘿蔔泥、高麗菜絲、綠色奇異果、鳳梨、青木瓜、益生菌等，這些都是很好的選擇。
白蘿蔔泥：白蘿蔔含有澱粉酶、蛋白酶、脂肪酶，有助於消化食物。不過酵素並不耐熱，大約五十度左右就會被破壞，因此建議可以磨成泥搭配餐點生吃，幫助消化。
高麗菜絲：高麗菜含維生素U，又稱為高麗菜精，有助於健胃整腸，預防潰瘍。不過維生素U性質也不耐熱，因此建議可適量生吃。另也需要特別注意，若本身就已經是腸胃蠕動差、易脹氣、甲狀腺功能失調者，需要煮熟並少量食用。
綠色奇異果：綠色奇異果含獼猴桃鹼，是一種蛋白質分解酵素，有助於消化肉類食物。而黃色奇異果中的獼猴桃鹼含量少，對於消化的幫助會比較小。
鳳梨：鳳梨當中的鳳梨酵素也屬於蛋白質分解酵素，經常在製作肉類料理時，用作軟化肉質的食材。不過鳳梨酵素也不耐高溫，大約在60度左右會被破壞，因此可在餐後適量吃，幫助消化肉類食物。
青木瓜：青木瓜也含有蛋白質分解酵素，相較之下比熟木瓜含有更高量，可製作成涼拌菜吃，幫助肉類食物消化。
益生菌：若有消化不良、又剛好無法準備合適的食材搭配時，建議可挑選具有「改善胃腸功能」認證的益生菌，或是消化酵素作為輔助補充，這些也都是能夠幫助消化的好方法。
４大族群端午吃粽留意細節，視情況挑粽吃更助身體健康！
嫚嫚營養師也提醒，糖尿病、高血脂、腸胃不佳、腎臟病等族群吃粽時可多留意細節。糖尿病患者建議多以五榖粽為佳，避免甜粽，以利控制血糖，並吃粽時也多攝取蔬菜。高血脂患者也是五穀粽為佳，甜粽不宜，需更特別留意避免肥肉等高油脂、高熱量的配料。腸胃不佳者則不適合吃五穀粽，建議可吃其他的粽子，而若是吃糯米製成的，建議一次吃半顆，並適度多吃些幫助消化的食材。至於腎臟病患者也是五穀粽不宜，白糯米粽、客家粽為佳，並留意醬料避免過多。
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