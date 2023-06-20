注意身體 3 警訊！小心晚期膽道癌 「化療＋免疫」可延長存活期

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膽道癌早期症狀不明顯 晚期化療存活期不到 1 年臨床上，膽道癌可細分為肝內膽管癌、肝外膽管癌、肝門周邊膽管癌、膽囊癌。林宗哲醫師指出，膽道癌症狀可分為「非特異性症狀」與「特異性症狀」，包含：
1. 非特異性症狀：
- 腫瘤分泌一些物質造成身體反應的症狀如疲勞、無精打采、體重下降等。
- 腫瘤轉移到遠處組織器官所造成之症狀。
- 壓迫神經：腹痛（上腹、右上腹痛）
- 壓迫膽管：阻塞性黃疸，產生皮膚黃、皮膚搔癢等症狀
- 壓迫腸道：吃東西吞不下、嘔吐等症狀
林宗哲醫師表示，若以肝內膽管癌為例，台灣發生率約為 5／10 萬人，而大部 分國家約有 2／10 萬人以下的發生率，相較之下，台灣和泰國等東亞各國屬於高好發率國家。
此外，根據衛福部癌症登記報告顯示，膽道癌整體發生率越來越高，也因為膽道癌早期症狀不明顯，難以早期發現早期治療，因此患者多為晚期膽道癌。
林宗哲醫師提到，臨床上大約有 7 成以上的患者是無法開刀的晚期膽道癌，過去治療以化療為主，較常使用的化療藥有 3 大類，少部分病人會使用單一種化療藥物，大部分的病人則是合併使用其中兩種藥物作為治療，這是最常見的第 一線治療方法，不過病人存活時間大概只有 10－11 個月。
化療＋免疫延長存活期 2 藥臨床試驗證實有效然而最近標靶藥物、免疫治療的出現可延長病人存活時間，讓治療獲得了新的希望。若以目前最多人使用的化學治療為基礎，加上免疫治療，可以有效提升存活期。
林宗哲醫師表示，目前已經第三期臨床試驗證實對膽道癌有效的免疫藥物有 2 種，一種是去（2022）年就知道有效的 PD-L1 抑制劑，另一種是 PD-1 抑制劑，是今（2023）年 4 月在美國癌症研究協會報告證實也有效的免疫治療藥物。
由於癌細胞會透過 PD-L1、PD-1 的訊息傳遞路徑，使人體內的 T 細胞不活化而無法對癌細胞進一步攻擊。因此，若透過 PD-L1、PD-1 抑制劑阻斷此訊息傳遞，並重新活化 T 細胞恢復其功能，便有機會將癌細胞清除。
免疫治療因為是刺激自己的免疫反應，所以還是有一些常見副作用例如疲倦、皮膚搔癢、腹瀉、甲狀腺功能異常等等。仍需在醫療人員的定期監測下以確保用藥安全。
免疫有助晚期治療 有膽道癌 3 警訊應積極就醫目前，化療加上免疫療法，已經有 2 個第三期臨床試驗證實療效比單用化療藥物要來得好。林宗哲醫師表示，若以療效出發，免疫治療在晚期膽道癌第一線的治療建議上已具有紮實的科學根據。
雖然，膽道癌不容易在早期發現，不過患者也別因此而感到絕望。林宗哲醫師提醒，民眾若有以下 3 大警訊應前往醫院，交由醫師進一步診斷評估，包含：
- 黃疸
- 體重減輕：3 到 6 個月體重下降 5－10%
- 肚子痛：腹部疼痛為「Dull pain（鈍痛型）」，且持續超過 2 個禮拜
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58282
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