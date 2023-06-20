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每個孩子都是父母的心頭肉，倒底孩子到底有沒有吃下不當藥物，需要藉由檢驗數據剖析，但新聞隨著時間熱燒下，不少家長疑惑怎麼前面明明有微量檢出，後來利用再質譜儀檢測又變成「未檢出」，質譜儀檢測與先前檢測有什麼差別？
其實常規有兩種常見的藥物分析方式，兩種方法在檢測藥物和毒物方面都有其重要的角色，但它們在特性和精確性上有所不同：
免疫分析法 (Immunoassay)是常用的藥物分析方法，主要基於抗原和抗體之間的特異性反應，好處可以在短時間內提供結果，非常適合緊急情況下的檢測需求，加上免疫染色法的成本較低，使得許多實驗室和醫療機構都能夠進行免疫分析法。
缺點在於出現「偽陽性」機率較高，在檢測特定藥物時，可能會出現偽陽性結果，即報告藥物存在但實際上並不存在。這是由於其他物質的干擾或交叉反應引起的。
液相層析質譜儀 (LC-MS)高度精密和靈敏的藥物分析技術，更準確地識別和定量複雜樣本中的藥物和代謝物，分出不同化合物的結構，大大降低了偽陽性的機率。
雖然夠精準相對成本高，不僅器材昂貴，也需要專業的技術人員進行操作，在一些實驗室和醫療機構可能需要相應的技術支援，是否過於靈敏所有數值都需要專家來解讀。
該做質譜儀檢驗嗎？專家從三要點分析
台灣質譜學會理事、台大化學系副教授徐丞志說：「以毒物的尿液檢驗來說，免疫分析的毒物初篩方法因為有一定比例的『偽陽性』機率，大約落在 1-5 % 之間，所以在法庭上，初篩是不具證據力，必須要由更精密的儀器，現行的黃金標準為質譜儀，檢測的報告才能做為呈堂證供。」
歷經這風波後，讓不少家長思考我的小孩究竟需不需要進行「質譜儀檢驗」？臺大醫院毒藥物鑑定暨檢驗中心翁德怡醫師、臺大兒少保護醫療中心曾偉杰醫師建議：「如果小朋友有症狀，可以請平時最熟悉小朋友狀況的醫師做評估，所有關心小朋友的醫師都可以做出對小朋友最好的判斷。」
如果孩子沒有症狀的話，家長不用太擔心，質譜儀檢驗非常靈敏，對醫療照顧而言，甚至是過度靈敏的。醫師舉例譬如，小朋友用手碰到藥物，再把手放到嘴巴裡面不是直接服藥，但質譜儀檢驗這種狀況的小朋友檢體，就可以檢測到該藥物。通常這樣暴露狀況， 對兒童健康通常不會有影響。
為何「法醫毒物學分析檢驗」要如此靈敏？因為這項檢驗主要目的之一，是要搶救暴露在照顧者使用、濫用藥物環境下的高風險小朋友，這時藥物對小朋友的影響無論是多麼微量、多麼間接都是不好的，一個法醫毒物的案件是否能成立，必須包含三大要素：
- 正確的毒藥物分析檢驗
- 詳細的偵查
- 臨床症狀
文、王芊淩／圖、巫俊郡
參考資料：臺大兒少保護醫療中心
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 我家孩子該做質譜儀檢驗嗎？常規藥物檢測分為這兩類