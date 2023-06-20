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黃健瑋遭控趁機性交　提律師2點聲明自清：爆料不實、未違法

▲黃健瑋稱未有違法行為。（圖／記者葉政勳攝）
▲黃健瑋稱未有違法行為。（圖／記者葉政勳攝）

記者羅凌筠/台北報導

《人選之人—造浪者》男主角黃健瑋遭網友指控，在2006年一起合作拍片的時候，喝醉的黃健瑋與吃藥後的女網友發生關係，疑有乘機性交之嫌，黃健瑋今（20）日發律師聲明，表示：「爆料內容並非屬實、未有違反法律之行為。」

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▲黃健瑋（右）獻吻老婆蔡亘晏，在《人選之人》直播同框宣傳。（圖／大慕影藝提供）
▲黃健瑋（右）與老婆蔡亘晏一概否認爆料。（圖／大慕影藝提供）
黃健瑋針對女網友的發言，表示：「年輕時確實有過很多交往對象，但對於報導中近20年前曾經來往的敘述，並非事實，本人絕無違法之情事。針對不實指控我們將委由律師進行後續的法律動作。對近日諸多事件感到難過與遺憾，也對所牽連的單位與朋友們感到非常抱歉。」

黃健偉的老婆蔡亘晏對此回應，「健瑋年輕時的確情史豐富，我和他結婚之前就已經摸透透他的過往了！但他是一個做事有底線、有原則的人，不會做出違法的事。」

本所受黃健瑋先生委託，代為發表聲明如下：

一、近日媒體報導某女士對黃先生之爆料內容並非屬實，黃先生未有違反法律之行為，該內容已對黃先生與其家人及工作造成嚴重影響，更帶給曾與黃先生一同工作者之困擾。黃先生深感遺憾，故特此聲明澄清。

二、為免浪費社會資源，就本件不實之事，黃先生將不再回應，並已委託本所維護自身權益，盼各界勿再捕風捉影，以訛傳訛，侵害黃先生之人格法益。

▲黃健瑋發律師聲明否認趁機性交的爆料。（圖／經紀人提供）
▲黃健瑋發律師聲明否認趁機性交的爆料。（圖／經紀人提供）
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