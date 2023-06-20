「不要騙了！」假綁架老梗遭警破梗詐團惱羞成怒掛電話
「不要騙了！」高雄市1名陳男子欲購買新台幣2萬元點數給在台北的女兒，並堅稱與女兒已有電話聯繫，且女兒正在線上教他操作如何購買點數，超商店員察覺有異立即請求警方協助，員警到場遂與對方通話，警接過電話後即連說三遍「不要騙了」！詐騙集團還惱羞成怒出言不遜後，即掛斷電話知難而退，成功攔阻免遭詐騙。
記者郭凱杰／高雄報導
高市警局三民第一分局哈爾濱街派出所於6月18日20時許執行巡邏勤務時，接獲三民區熱河二街某超商通報有一陳姓男子（68歲）欲購買2萬元點數給女兒玩遊戲，超商店員察覺有異立即請求警方協助，員警到場了解事情原委後，立即識破詐騙集團慣用手法。
事後陳男坦承係接到電話稱女兒遭綁架，歹徒要以遊戲點數當做贖金，才前往超商購買2萬元點數，因自己太過恐懼害怕，唯恐女兒遭遇不測，才在詐騙集團恐嚇威脅下聽從指示，不掛斷電話，亦不可告訴他人，幸好員警機警，強力攔阻使他免於被詐騙。
三民第一分局呼籲，對於接獲不明來電假冒親朋好友，應小心謹慎求證，切勿一時心急隨意匯款、購買點數或交付財物，才不會掉入詐騙集團陷阱。若發現異狀，請務必第一時間撥打165反詐騙或110報案專線查證。