近七成機關支持生成式AI　桃市府擬開首長共識營

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市府研考會近日針對府內一級、二級機關「使用生成式人工智慧工具」的意願進行調查，發現有近九成比例的機關知道生成式AI，有近七成認為生成式人工智慧工具有助於公務使用，結果顯示多數機關對於AI的效益、使用意願皆表達了正面的態度。
金志聿強調，AI的導入必然是「智慧桃園」不可或缺的一環，但在導入智慧科技的同時，公務同仁的培訓以及法規制度層面的準備必須同時並進，才能發揮最大的效益。生成式AI引發關於資安、個資、科技倫理的討論，以及AI算法的透明性、可解釋性及可問責性等議題都必須廣納市府內外專業意見，深入探討，才能有最好的規範。桃園市政府將致力做好制度整備，讓未來生成式人工智慧能夠發揮其效益，提高市民福祉。
研考會主委吳肇銘則表示，深化智慧科技運用是數位時代的發展趨勢，但政府有別於企業，必須以法規及民眾權益為優先。目前ChatGPT是最廣為人知的生成式AI，國內已有金融、科技業者使用GPT模型來進行資料整理或對話機器人的服務；亦有多國政府開始進行公務使用的探索性試驗，新加坡政府甚至已有以GPT模型來撰擬內部文件的試驗性計劃。
吳肇銘也提到，根據市府的調查結果，各機關在願意使用AI的同時，也察覺其中的風險。有近九成的填答者表示會擔心生成式AI工具所產出的資料正確性；關注個資及機敏資料外洩等議題者亦佔七成；有高達九成希望市府訂定生成式AI使用指引及規範。此次調查可看出桃園市府同仁對新科技的開放態度與精進為民服務的用心，未來會針對機關需求訂定指引及規範，並提供相關教育訓練，確保AI工具的合理使用。
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