《有院子的家》攜手南韓女神！林智妍當金泰希面喊：想合作全智賢
韓國兩大女神金泰希、林智妍主演的驚悚懸疑韓劇《有院子的家》於昨（19）晚正式開播，金泰希在記者會上爆料，金盛吳演對手戲都不懂得「憐香惜玉」，甚至在鏡頭前後判若兩人。而韓國女神三人組「泰慧智」（金泰希、宋慧喬、全智賢）在演藝圈的地位多年來屹立不搖，已蒐集到兩位女神的林智妍，當著金泰希的面，笑說下次想跟全智賢合作。
記者薛羽彤/綜合報導
《有院子的家》是林智妍在《黑暗榮耀》爆紅後，推出的最新力作，從國民惡女變成可憐的受害者，她透露其實在《黑》劇上線之前，就已經開始投入本劇的拍攝了，因為看了劇本非常想要瞭解「尚恩」這個角色，甚至想要以「尚恩」的身份生活。有趣的是，韓國女神三人組「泰慧智」在演藝圈人氣居高不下，穩居一線演員寶座，若能跟三位女神合作也會是生涯重要里程碑，如今已經「蒐集」到兩位女神的林智妍笑說，自己也很期待能夠成功集滿三位女神，能和崇拜的前輩們一起演出是種榮幸，若有機會也希望能和全智賢合作。
金泰希繼《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》之後，暌違3年再推新作品，生涯首度挑戰驚悚片，她表示，「我都不知道時間過得這麼快，因爲平常生活就很忙碌了」，並透露雖然對驚悚片感到陌生，但在看劇本時看得非常投入，很好奇故事與角色接下來的發展，所以就懷著激動的心情接下了這部戲。
此外，金泰希日前受訪時就曾提到，劇中飾演她醫生老公的金盛吳，演戲時毫不留情抓她頭髮，「通常在打架或用身體搏鬥的橋段中，演員們都會擔心彼此受傷，但金盛吳前輩真的毫不留情！即使他的臉沒有出現在畫面中，他也能全神貫注地感受到劇中的情感，以便我能夠真實地表達出劇中該有的情緒和反應。我們合作時感覺非常好，不過下戲回家後我的手臂上可能會有傷痕。只要一開拍他的眼神就會改變，變得非常粗暴，但拍完之後他又會立刻變成像鄰家大嬸般親切」。金盛吳對此則笑著回應：「我們夫妻之間很常閒聊，都是與拍攝無關的閒聊，我們都趁休息時間透過閒聊來增進夫妻之間的默契」。