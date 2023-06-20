端午優惠快補貨！大潤發零食買1送1 家樂福冰棒、甜筒也買1送1
端午連假相揪親朋好友過佳節，家中零食、餅乾必須先囤起來！大潤發即起至29日前，歐美美味之旅開跑，網羅超過20個歐美國家、近400款歐美進口商品，更推出限定買1送1優惠，包括紐西蘭ETA波浪厚切洋芋片、Macro天然鹽；家樂福21日起也限時推出，HERSHEY’S冰棒、甜筒多款口味任選買1送1。
記者鍾怡婷/綜合報導
大潤發「探索歐美美味之旅」即起至29日前登場，有近400款歐美進口商品，還有多款買1送1商品現在買起來最划算，像是義大利CIRIO特級初榨橄欖油 500ml，原價269元，活動期間買1送1；Macro海鹽系列指定商品，原價199元，特價買1送1；紐西蘭ETA波浪厚切洋芋片系列，原價180元，優惠買1送1。
活動期間筆購買指定進口商品，消費滿499元即可獲得乙組抽獎序號，滿998元(含)可獲得2組抽獎序號，幸運者有機會可獲得市價1萬4千600元的Samsonite MYTON 28吋可擴充行李箱，共抽5名。
業者透露，銷售數據顯示後疫情時代之下零食、巧克力等療癒系商品持續受到喜愛，好比德國進口的片裝Schogetten可可製品、Ferrero榛果風味可可製品，上半年至今已熱銷超過3萬片。今年特別推出義大利、德國、法國、英國、美國、加拿大、紐西蘭、澳洲等超過20個國家的商品，其中不乏新品、促銷優惠，甚至加碼抽獎活動，期望可帶動業績成長3成。
同時，家樂福明（21）日起至7月4日前，歡慶美國國慶日，推出HERSHEY’S冰棒（太妃堅果、薄荷巧克、巧克力、巧克力脆片檸檬）、HERSHEY’S甜筒，原價129元通通買1送1；還有OG覆蓋餅，巧克力、牛奶巧克力、黑巧克力口味，原價79元買1送1。