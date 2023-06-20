泰國選委會承認投票結果 前進黨拿下最多席、總理仍待定
2023年泰國選舉在上個月落幕，泰國選舉委員會（Election Commission）歷經一個月的調查，在19日宣布承認票選結果，正式批准500席眾議院席次的投票結果，使得贏得151席的進步派前進黨（Move Forward Party, MFP）成為最大政黨，不過總理人選仍須參議院和眾議院協商。
國際中心賴正琳／綜合報導
42歲哈佛大學與麻省理工學院雙碩士學位的前進黨領導人皮塔（Pita Limjaroenrat）是下任總理的最有潛力候選人，然而他正面臨可能讓他喪失候選人資格的調查。由於有200件關於選舉方面的投訴，選舉委員會正在逐一調查中。根據泰國法律規定，大選後60天內需決定是否通過投票結果，選舉委員會決定先批准投票結果，讓前進黨成為最大贏家，選委會則有一年時間可以調查投訴案件。
皮塔如果想順利出任總理，需要在參眾兩院贏得多數支持，包括250席全由上任軍政府選出的參議院，然而參議院多數委員為保守派勢力。並且，選委會在上週成立特別調查小組，專門調查皮塔是否有競選公職的資格。由於泰國法律規定持有媒體股份者不得參選，皮塔疑似持有一家在2007年停止運作的媒體公司iTV持有股份，如果皮塔被判有罪，他將面臨褫奪公職資格，且恐面臨最高10年有期徒刑。
根據《紐約時報》，參議院和眾議院預計在8月聯合票選總理，即便泰國選民用選票表達支持改革的理念，且5月的投票總數更創下歷史新高，但皮塔能否當選總理仍是未知數。泰國人權律師Arnon Nampa上週在臉書上表示，「如果泰國上位者最終讓選舉變得毫無意義，那麼人們就會走上街頭。」