大選最新民調！幼園餵藥案重擊侯友宜墊底　這位支持度激增4％

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台灣民意基金會董事長游盈隆分析，自3月以來，賴清德處於穩定領先的狀態，目前位居第二的柯文哲相差7.4 個百分點，還算一段舒適的距離，而侯友宜民意支持度曾大幅下滑3次，每次都流失7個百分點以上，分別是1月、3月和6月。
針對近期重大事件比較，政壇爆發MeToo運動事件，針對賴清德處理黨內性騷事件情況，認為滿意的民眾達34.5％；不滿意的民眾則為30.7％，選擇沒意見者為21.1％，不知道者則是13.7%。
而新北市私幼也爆發疑似餵藥案，不只一名孩童驗出體內含有巴比妥，造成家長恐慌，面對侯友宜對此事件的反應，有高達56.7％的民眾不滿意，過半數不認同侯友宜的危機處理；僅有21.2的民眾感到滿意，選擇沒意見者為12.4％，不知道者則是9.7%。
該民調訪問期間是6月12、13日；對象是以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1080人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110