永豐餘決議配息0.9元　長期布局三大策略與五大方向

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永豐餘指出，儘管企業經營短期遭遇來自各方面大環境的考驗，但永豐餘於2012年轉型為投資控股公司，持續多角化經營，其中元太科技獲利創歷史新高，貢獻本公司投資損益約16億元、永豐金控2022年業績持續穩健，挹注投控現金股利約7.6億元。
永豐餘表示，考量公司長期發展佈局，以提升技術、擴大推動循環經濟並落實低碳、低耗能、以醣代塑為三大策略，實踐五大發展方向。
再生能源及能源管理部分，導入ISO 50001能源管理系統，也新成立「碳管理事業群」，建構完善低碳產業鏈。
下世代新創公司之投資與孵化部分，目前已有太景-KY、申豐、永豐實等掛牌，而永道射頻-KY將成為永豐餘旗下第九家上市櫃公司。持續全循環經濟的發展部分，以造紙製程為核心，透過製程中紙的再生循環，製程水高度循環再利用，進一步降減對原物料和水資源消耗。
在醣經濟下新材料的開發部分，永豐餘提出以「醣」為主的特用化學材料，以纖維素和澱粉的醣原料為基礎，發展可再生且低碳的環境友善材料。在工業4.1及上下游產業生態系統的建置方面，啟動智慧製造工業計畫，整合各事業群技術能力，利用AIoT、搭配大數據分析即 AI建模以及虛擬檢測技術。
展望2023年，永豐餘指出將從人才面、資金面、環境面、法規面檢視公司，持續關注國際情勢、科技發展、生態環境、及社會型態的變化，保持靈活彈性及韌性，持續提升ESG並為股東創造合理的長期投資價值邁向百年企業。