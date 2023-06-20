懲戒法院退休院長爆性騷　司法院：不知情

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司法院發言人張永宏說，他有跟林輝煌通過電話，林輝煌說沒有收到申訴，連私下的也沒有；因為司法院目前連被害人是誰也不知道，甚至是案發時間及地點也不清楚，所以無所謂明知還讓李伯道退休的情形。
媒體追問，若以司法院的回應，是否代表週刊報導是假新聞？
張永宏表示，此部分還要再調查，無法說是真是假，一旦有所謂性騷申訴或掌握確切情資，依照《性別工作平等法》規定就要啟動調查，之後才有調查結果；在調查結果出爐之前，無法直接說媒體報導是真是假，但請外界給予司法院時間去調查，並請各位相信司法院對於性騷行為絕不寬貸。
根據週刊報導，今年3月間，懲戒法院法官交流自強活動期間，被害人因關心醉酒的李伯道，卻在李的房間遭他非禮，之後又在辦公室遭李熊抱，李還寫信向被害人表達愛意。被害人隨後向司法院檢舉，高層獲悉後，反讓李伯道稱病閃電退休，涉嫌吃案包庇。
李伯道70歲，政大法律系畢業，司法官訓練所18期結業，曾任宜蘭地檢署、新北地檢署、士林地檢署檢察官，還當過台中地院、台南地院、台中高分院法官、最高法院法官兼庭長、台中高分院院長，20202年接任懲戒法院院長，原訂6月28日退休，卻提前至5月7日閃退，由林輝煌接任院長。
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