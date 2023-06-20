高教深耕明年更有感！教育部：學術研究費漲、補助私校半額以上

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朱俊彰在開幕式致詞時表示，今年是高教關鍵年、高教深耕計畫第二期的起始年，高教深耕經費核定日前下到各大專院校，因為今年經費比去年多一些而已，各校感覺不那麼強烈，收到校長詢問，經費有無機會再增加，事實上部長有爭取到經費，相關經費配置一定會調整，第2到第4年經費會再往上加，「明年起一定讓各校有感」。
朱俊彰說，但在高教深耕計畫，最主要是思考可以帶給學生什麼樣的學習改變、如何讓大學優化合作，明天將報告高教司業務重點，包括大家很關注的高教人才銜接、教師待遇提升、碩博士生如何加碼以留住人才、如何吸引更多國際學生，讓台灣產業在人力需求上獲得滿足。
另外，行政院核定明年1月1日起軍公教加薪4%，公私立大學教師的本俸也會加薪4%，公立大專院校助理教授以上教師學術研究加給則調漲15%。
朱俊彰指出，大學教師本俸調整部分，教育部會協助私校，比照2年前調薪一樣，透過額外專案補助，也就是私校獎補助款方式，來鼓勵私立學校加薪；而在調整大專校院各級教師學術研究費，公立學校一定會補助，私校則會由教育部補助半額以上，「各位可以放心」。
教育部今天下午將進行「高教核心政策議題」專題報告，說明近期重點業務執行情形，總統蔡英文於民國108年宣布啟動宿舍提升計畫，第1期即將結束，目前已有65%的大專參與，總申請床數為6.7萬床，已核定整體改善補助3萬99820床，經費達20.35億元，預計在113年度推動第2期計畫，滿足全國學校需求。
高教司還報告未來政策規劃方向，包括大學招收專業領域具卓越成就表現者之調整規劃、高等教育深耕計畫第二期成效評估機制、大學學士班學生就學期間服役彈性修業措施等；並彙整相關教育政策宣導案，包括建構友善的生養環境，建立教師授課彈性處理原則，新設立碩士班提前入學規範、學生實習權益與機構篩選機制、大學推動節電計畫、學校應明確學術倫理檢舉案的處理流程等，以利學校更加瞭解高等教育政策方向。
該會議的分組座談共安排6個場次，包括教務、校務經營2個面向，其中教務面3場座談議題分別為「跨域人才的創新培力」、「智慧AI的教學挑戰」及「國際化支持系統之招生、教與學」；另外3場經營面分組座談，議題包括「創新多元的跨校合作」、「節能永續的韌性校園」及「學校財務永續經營與ESG投資收益」等。
明天會議將安排「大專校院學術倫理案件調查報告書內容與撰寫之研究」及「替代論文之專業實務報告與修課型碩士學位研究」2項研究計畫目前的成果，由國立大學校院協會及私立大學校院協進會代表介紹相關研究內容與建議原則，包括學術倫理案件調查報告書應具備的內容及後續處理方式，以及碩博士替代論文專業實務報告應具備的內容與相關建議原則，作為未來學術倫理機制的精進參考。