台灣#MeToo事件連環爆！受害者為何當下不求救　醫揭「殘酷原因」

我是廣告 請繼續往下閱讀
楊仲豪表示，這類事件就像親人突然過世，就算心理準備再多次，也可能傻在原地不知所措，明知道應該求救，但因為沒想到會發生這種事情產生衝擊感，有時候等回過神來，早已錯失求救的最好時機。
📍原因2：害怕沒人相信
指控另一個人其實需要巨大的勇氣，更何況這個人可能是權勢者、朋友或是親人，而指控的罪行更是很難讓人接受的「性」相關內容，心理上會想像需要更多的證據才敢指控，擔心誤會對方或是不被他人採信導致自己二度傷害。
📍原因3：擔心被報復
就算有把握知道自己被性騷擾了，也突破前兩個障礙知道要求救，但也有可能因為對方有著權勢或身體上的優勢，擔心被報復，把要說出去的話又吞了回來。
📍原因4：感到罪惡
被性騷擾後甚至可能出現「自己很不好」的罪惡感，身體不再乾淨，對家人、公司、伴侶的不忠的想法油然而生，這種罪惡感會讓人裹足不前不敢面對。
楊仲豪指出，因為不想面對這麼多壓力，受害者可能「自己」或是因為「其他處理不當的人」引導出不適當的防衛機轉，出現「應該是我想太多」、「是我讓他騷擾我的」等心態；重大創傷後的身心疾病，不只是有些心理狀態讓人不敢說出口，受害者甚至可能罹患身心疾病，除了常聽到的憂鬱症、焦慮症外，也可能出現創傷後壓力症候群或解離性疾患，進而出現逃避麻木、負面情緒到不願意講話、解離性失憶症、解離性人格疾患、酗酒或使用毒品。
楊仲豪說明，上述情況都有可能讓人誤以為受害者故意不求救，身心狀態不佳且行為異常的受害者，甚至可能成為被進而檢討的對象，期許民眾要更了解受害者的心理狀態，鼓勵他們在安全的狀態下尋求幫忙，包括身體健康、心理健康、和司法援助。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
更多「台版MeToo事件」相關新聞。