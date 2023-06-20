童年陰影30年揮不去　5女控小學老師是狼、道歉信只能回校看

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受害者指稱，曾擔任訓導主任的曾姓老師以嚴厲為名，對男生嚴重體罰，會呼巴掌、用腳踹，曾經打斷多根木棍，打到瘋狂時還會把同學褲子拉下來，甚至要男學生半蹲坐「太空飛椅」、嘴咬木頭「吃香腸」，讓其他人看到受罰學生流口水的模樣。
若是女生則換成慈愛模樣，A女說，個別面談輔導時，曾師會拉著女學生的手，邊用手隔著制服在女學生胸口上畫愛心、畫圈圈，嘴上還說著：「你要用心」、「心要安定、要穩定」，甚至有女學生被捏胸部。受害的B女和C女也透過錄音說明，若學生無明顯抗拒，老師便將手伸進裙子摸大腿，順著背部、內衣肩帶來回撫摸，順勢強摟摸腰說：「妳怎麼還沒發育？怎麼沒長肉？如果長肉了應該要長在……」。
A女說，同學會互相提醒「老師色色的，要小心」。某次下課教室無人，曾老師居然伸手對她摸胸，這些經歷成為夢魘，多年後她透過心理治療，才能處理這兩年的創傷。
在她連絡後，多位同班女生說出自己也是受害者，之前有大她12屆的學姊出書，後面還有6名學妹透露受害，曾師任教近40年、2010年退休，肯定有更多受害者在暗處默默舔舐傷口，她提出性平申訴，縱使5女指證歷歷，曾師卻回答「沒有印象」、「想不起來」，「手指頭指著黑板，點習慣，很可能就是言談中，手指頭也習慣這樣」、「這是非常習慣的反射動作」。
校方雖認定性騷，卻以情節輕微忽略擴大調查的要求，只給8小時性平教育課程和保密道歉信。旅居國外的A女至今看不到道歉信，她將提申復案，並要求教育局性平調查機制，不能重重提起輕輕放下，更呼籲曾老師公開道歉、小學也要公開處理，才能保護現在和未來就學的孩子。
人本中部辦公室主任曾芳苑強調，保護學生，學校不該就這樣算了。受害者都當媽媽了，事隔多年站出來，是希望性平體制完善，讓狼師無法生存。同時呼籲市府應針對教育部函示，統一要求臺中市各級學校配合，面對校園性平事件若有多位受害人跡象，一律要求擴大調查、全面普查、併案調查。
教育局表示，去年9月間受害者（A女）在海外透過email信箱，檢舉曾姓教師在1990至1991年間對學生肢體性騷擾，教育局隨即督促學校展開調查，學校調查小組今年5月29日召開性平會審議確認性騷擾屬實。教育局曾提醒學校，曾師如有任職他校，應擴大調查，目前此案正在行為人及受害者申覆程序中，在申覆期限結束前，任何單位對外公布內容恐有洩密之虞。
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