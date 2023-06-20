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中國日本不鏽鋼傾銷爭端　WTO裁定日本勝訴：建議中國糾正

▲世界貿易組織（WTO）發佈報告，針對中國對日本不鏽鋼產品徵收反傾銷稅的爭端，認定中國此舉違反了WTO協定，建議中國糾正。（圖／翻攝自 WTO 官網）
▲世界貿易組織（WTO）發佈報告，針對中國對日本不鏽鋼產品徵收反傾銷稅的爭端，認定中國此舉違反了WTO協定，建議中國糾正。（圖／翻攝自 WTO 官網）

記者倪浩軒/綜合報導

世界貿易組織（WTO）發佈報告，針對中國對日本不鏽鋼產品徵收反傾銷稅的爭端，認定中國此舉違反了WTO協定，建議中國糾正。據日本經濟新聞報導，中國沒有表態上訴，將承擔依據WTO建議改正的義務。而日本經濟產業省則稱，WTO的判決是日本的勝訴。

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綜合日媒報導，中國主張來自日本與韓國等4個地區的不鏽鋼材料，在中國傾銷導致中國業者受到損害，自2019年7月起，對日製的不鏽鋼材料加徵18.1～29％的反傾銷稅。根據日本經濟産業省估計，由於被課徵超重關稅，使得日本不鏽鋼產業的年銷售額減少了約56億日圓。

日本與中國曾在2021年，針對此議題進行雙邊協商，但最終未能解決問題，2021年9月，WTO成立專家小組審議中日之間的爭端。在日本加入WTO的臨時爭端解決框架後，這次是首度迎來判決。而WTO的報告指出，中國主張日本不鏽鋼材料傾銷，造成中國業者受到損害，但並未充分分析不鏽鋼材料的銷售價格和市佔率等因素，指控傾銷的證據不足，建議中國糾正。

日本經濟産業省表示，中國並未表態要上訴，如果中國願意遵守WTO專家小組的建議，糾正對日製不鏽鋼材的反傾銷關稅，「將是有意義的決定」。

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