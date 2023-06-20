名家論壇》黎榮章／藍營支持者放棄侯友宜了嗎？

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換個角度從三名參選人的網路聲量好感度來驗證，侯這段時間以來的網路負聲量有9.4萬筆，遠高於柯的6.2萬筆、賴的5.6萬筆，而侯友宜的網路好感度0.24，也低於賴清德的0.25、柯文哲的0.26，證實侯友宜確實就是因挨打造就高聲量，使其好感度墊底。侯友宜長期被譏是「侯侯GPT」，喻其受訪跳針、答非所問的情況，宛如開發失敗的AI聊天機器人，他的這項短處，在幼兒園案受全國高度關注的情況下，再度被凸顯，侯短時間內恐怕難甩這樣的負面標籤。
侯友宜聲勢弱，藍營黨公職及支持者所創建的親藍粉專怎麼看？數據顯示，即使侯友宜在網路上被罵爆，藍營公職、親藍粉專卻不約而同噤聲，這段時間以來，他們有關侯的貼文少之又少，只佔了整體發文數的5.9%。事實上，而藍營內部批侯、不滿侯的消息卻不斷傳出，例如媒體陸續報導，侯幕僚與黨主席朱立倫幕僚爆發口角、侯遲未能拜會郭台銘、韓國瑜等，都為藍營內部整合添增變數；幾名嗅覺敏銳的小雞立委參選人，近來動向更被解讀是在批侯，例如徐巧芯說「一臉會輸的樣子誰要跟你團結啊？」還有羅智強要組「政黨輪替大聯盟」，也被認為保留與柯文哲合作空間，而這樣的態度並不是零星個案，大數據也驗證了，當侯友宜負面爭議纏身時，多數的藍營黨公職和支持者選擇冷眼旁觀。
這種藍營自家人公開「不挺侯」的聲音，雖然還沒成為勢不可擋的主流意見，但已經成為藍營內部的溫度計，反映自家人對侯友宜的沒信心、不滿。侯友宜最大問題不是開空頭支票，而是他不懂開支票、不敢開支票。本質上因缺少「核心理念」作為政策論述的骨幹，於是只能靠空洞辭藻組合，讓民眾誤以為這就是他提出的政策。在藍營整合有問題的情況下，有多少國民黨支持者會提早棄保，轉而支持民調第二的柯文哲，這是國民黨當前最大困境。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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