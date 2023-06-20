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餵藥案狂燒兒少團體轟「不知在幹嘛」　點出致命缺失：地方要扛責

▲從新北板橋爆發的餵藥案衍生至今還是讓民眾霧裡看花，靖娟基金會執行長林月琴也不解：「到底在幹嘛？」（圖／翻攝板橋區餵毒幼兒園－受害者聯盟臉書）
▲從新北板橋爆發的餵藥案衍生至今還是讓民眾霧裡看花，靖娟基金會執行長林月琴也不解：「到底在幹嘛？」（圖／翻攝板橋區餵毒幼兒園－受害者聯盟臉書）

記者張志浩/綜合報導

日前新北市板橋區某私立幼兒園，被踢爆師長疑似對孩童餵食不明藥物，家長察覺異樣後通報，沒想到整起事件延燒數天，還衍生巴比妥及苯二氮平類等藥物殘留的事端，長期致力於兒童福利的靖娟基金會執行長林月琴強調，針對個案做徹查、並把各階段調查結果公開才是最簡單有效的作為，而不是將餵藥案變為政治口水戰，事件一再拖延，最後傷害還是只能讓家長、孩童、幼教人員的承擔，呼籲地方政府應重先檢討幼兒園的管理制度。

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林月琴表示，餵藥案延燒至今「真的不知道在幹什麼？」首先相關單位在事件爆發後，並無立即有效地做全面徹查，拖了多天整個案件還是霧裡看花，還要設立檢驗站，種種想滅火的操作，只是徒增家長們的不安情緒，以及真正有在做藥物把關的幼兒園、幼教人員困擾。

▲一名媽媽抱怨，小朋友幼稚園畢業後，老師多次約班聚卻不付錢。（示意圖／取自unsplash）
▲林月琴強調，對幼兒園的徹查和制度檢討，是地方政府迫切要做的事情，而非讓餵藥案淪為政治口水戰。（示意圖／取自unsplash）
林月琴認為，現階段對餵藥案的處理，應該要回歸到專業層面，全面且徹底的盤查個案，並把各階段的調查結果公開，因為「家長是最有權力知道這些的群體」，若特定幼兒園或老師真的有擅自用藥，就應嚴逞，防堵他未來繼續再犯，最後再檢討制度疏失，制定新的策略、教導家長如何觀察孩子異狀。林月琴強調，「各地方應該要扛起責任」，才不會讓已造成的傷害再擴大。

針對幼兒園的管理制度，林月琴提及，國外許多幼兒園是「家長有託藥，你才能用藥」的嚴格限制，就算是外用藥也不能隨意使用，何況此次爆出的口服藥，以上是幼兒園須檢討的部分。民眾方面，林月琴呼籲家診長們不要過度恐慌或過度不信任幼教人員，在事件尚未完全釐清前，高度的不安更會影響孩子的情緒。

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