喊重啟服貿 柯文哲嗆綠營：《兩岸監督條例》在立院躺多久
民眾黨總統參選人柯文哲主張兩會機制，並有意重啟服貿、貨貿談判，引發爭議。民眾黨總統參選人柯文哲今（20）日受訪表示，應該貨貿比服貿優先，他並質疑，《兩岸監督條例》在立法院躺多久了，民進黨從太陽花學運以後就說要設到現在，請民進黨趕快通過。
記者邱新博／台北報導
柯文哲5月宣布參選2024總統，其發表國政白皮書提及兩岸應恢復海基會、海協會的兩會機制，貨貿與服貿談判。柯文哲20日參訪基隆一太e衛浴觀光工廠，會前接受媒體聯訪，針對主張「重啟服貿」遭質疑傷害台灣經濟？他劈頭就先批評，這就是典型的網軍作戰，「務實的講，應該貨貿比服貿優先」，還有《兩岸監督條例》在立法院躺多久？從太陽花學運以後就說要設到現在。
柯文哲說，因為與中國要簽約，還是要有個機制。他質疑，民進黨執政幾年？該通過的法律也沒通過啊！「明白地講，只有民進黨不想通過的法律，有民進黨不能通過的法律嗎？」特別現在在國會一黨獨大，所以這題標準答案，兩岸之間一定要來往，來往一定要法律規範，所以躺在立法院的《兩岸監督條例》，請民進黨趕快通過吧！
對於綠營立委批評柯重啟服貿為討好藍營選民，柯文哲重申，「我不是講了嗎？兩岸一定要來往，來往一定要規範」，至於要怎麼規範，《兩岸監督條例》躺在立法院躺多久？更直接開嗆，民進黨每天在講人家一大堆事情，自己該做的事從來不做。
而針對國民黨總統參選人侯友宜昨在台大演講提及「國防論述」時，只改了一個字變「備戰不啟戰」，被外界質疑內容雷同？柯文哲表示，如果大家要抄表示他的方向是對的，「歡迎大家抄襲」。