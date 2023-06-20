徐姓主持人爆性騷！徐展元遭影射喊告：直接說出加害者的姓名
近期台灣#Metoo風波延燒，有名女網友指控「一線大咖徐主持人」，與他到綠島出外景時，被對方趁機撫摸大腿。對此，網友紛紛猜測綜藝大哥徐乃麟還有體育主播徐展元，徐展元怒斥自己從沒去過綠島，並放話準備提告指名道姓的吃瓜群眾。
記者薛羽彤/綜合報導
徐展元被影射是性騷擾事件主持人，今（20）日他發文嚴正否認，強調自己從沒去過綠島，也不是一線大牌主持人，無奈遭到網友指名道姓認為就是他，徐展元表示都已截圖存證，準備提告。徐展元表示，怕傳播行為之「標籤理論」，會顛倒黑白，所以才會發文澄清，加上不實影射會傷害到夫妻的家人與朋友，他也喊話合作的廠商，「我更要負責任的鄭重澄清，我徐展元絕對不是性騷擾的加害者」。
爆料中提到徐姓主持人岳父是將軍，徐展元坦承自己的岳父也是將軍，不過在谷懷萱國小2年級就過世，「谷家人從不拿父親是將軍對外炫耀，逝者為大，我們不願先人與這種負面新聞牽扯關係。」讓徐展元堅決要發澄清文的主因，就是深怕至始至終沒有真實的姓名揭露，而他將會被無止盡的猜疑，「我堅決反對性騷擾，但請勇敢的爆料者，直球對決！直接說出加害者的姓名，一槍斃命！」最後他無奈表示，「對於被波及無妄之災的人來說，也是一種傷害，不是嗎？」