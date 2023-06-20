叛逃外交官增加！北韓高喊「一心團結」 分析：憂心體制動搖
北韓近來傳出多名駐外外交官相繼叛逃，「脫北者」增加情況下，北韓最近召開勞動黨全會時，高呼「捍衛一心團結」，展現出加強內部統治的決心。有分析指出，此舉可能是出於擔憂體制受到動搖。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《韓聯社》報導，北韓16日至18日召開勞動黨第八屆中央委員會第八次全體會議，國務委員會委員長、北韓領導人金正恩出席。黨中央委員會政治局強調保衛、安全機構的重大使命，稱相關部門應更為積極、更具策略地強力堆進堅決守護一心團結的事業。
報導指出，這番說法可解讀為，北韓內部出現危害體制團結的跡象，有意據此強化統治。尤其近來發生駐外外交官相繼叛逃的事件，為北韓統治階層帶來危機感。
本月初傳出，北韓駐俄羅斯貿易代表部所屬職員的2名家屬失蹤，在歐洲工作的北韓外交官也叛逃。上個月還有脫北者家屬坐船南下越過西海北方界線（NLL）。北方界線是南北韓間的海域軍事警戒分隔線。
南韓政府認為，若北韓疫情防控鬆綁，日後脫北居民可能會進一步增加。統一研究院北韓研究室室長洪珉指出，近來北韓對駐外外交官的叛逃行為、內部動搖等採取嚴厲的應對態度。下半年可能動員安全保衛機構打擊動搖社會體制的行為。