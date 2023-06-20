夏至高溫來襲！酷聖石買1送1「30元開吃」 端午連假第2杯半價
明（21）日夏至來臨，根據氣象預報指出台灣天氣已進入夏季型態，局部高溫狂飆38度以上，對此「7-11酷聖石COLD STONE複合店」也推出21日限定優惠，購買酷聖石mini冰淇淋享買1送1優惠，平均單杯只要30元開吃。並且，COLD STONE門市歡慶端午連假，21日至6月25日期間，購買中杯以上冰淇淋，享同size冰淇淋第2杯半價 。
記者鍾怡婷/綜合報導
看準夏日冰淇淋解暑沁涼需求，7-11夏至（21）單日限定優惠，「酷聖石mini系列買1送1」，2oz冰淇淋原價59元，買1送1免30元開吃（不含配料、脆餅）。冰淇淋口味依照門市現場供應為主，推薦超商獨家販售的「哈密瓜水果樂園」，選用同款哈密瓜風味冰淇淋拌入草莓丁與奇異果丁，滿滿的迷人水果香氣，讓人彷彿陷入鮮豔繽紛的水果樂園！
到7-11嚐鮮酷聖石系列冰品，6月27日前還可搭配冰品抽抽樂活動，有機會抽兩件0元、7折、9折優惠券。並且吃冰加碼再優惠，7月9日前只要於「7-11酷聖石COLD STONE複合店」購買全品項酷聖石酷樂杯1杯，即贈送酷聖石直營門市買1送1優惠券。
同時，COLD STONE酷聖石門市，歡慶端午節連假到來，6月21日至6月25日活動期間購買中杯以上冰淇淋，享同size冰淇淋第2杯半價 (不含脆餅/桶裝；價低者為優惠品項)。推薦嚐鮮季節限定新品「愛芒果優」，選用台南愛文芒果果泥製成酷聖石獨家芒果冰淇淋；還有哈密瓜風味冰淇淋「哈囉哈密瓜」，拌入嚴選在地哈密瓜丁，吃得到清爽香甜的新鮮果肉。