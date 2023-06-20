10億女星王宥忻離婚！老公現身記者會「證實變前夫」　財產對半分

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王宥忻的老公翁承旭也出席記者會，但身分已變「前夫」，翁承旭說：「今天來參加宥忻老師的新歌發片記者會心情很複雜，這幾年來看到她一直飛速進步、越活越年輕很為她開心。在此要宣布一件事，我與宥忻老師已經在幾個月前辦理完成離婚手續，雖然不再是夫妻關係，但兩人是永遠的家人。我有跟宥忻老師討論過這件事，與其讓媒體報導出來（離婚的事），還不如我們自己宣布，雖然我們已經走上不同的道路，但我仍然希望宥忻老師能夠達成夢想和目標。」他們公開宣布人生重要決定後，王宥忻跟翁承旭在台上如釋重負。
王宥忻說：「對於結束這段婚姻關係，一定會感傷，畢竟結婚時兩人一起打拚，當時前夫負債千萬，到現在兩人財富自由，有兩個可愛小孩，終結12年的婚姻是兩人溝通之後的決定。」 王宥忻也分享現在很享受單身的日子，尤其之前去新加坡和韓國旅遊，開心回到單身時光。
日前成立動物權利促進會的王宥忻，將積極推動動物健保，也想把毛小孩變成毛公⺠。恢復單身後，她對結束婚姻以及感情沒有太多想法，現在想要好好體驗人生，每天活在當下比較實在。
記者會後，王宥忻再受訪，解釋跟前夫目標不一致、心靈不契合，彼此討論到半年前便決定離婚，但王宥忻強調離婚並非為了節稅，「我繳稅不手軟的，至於繳了多少稅，得要問財務」，而財產則會跟前夫平分，兩人現在就是朋友、夥伴關係，「還是會聊天、開會，他還是我公司的重要夥伴，我甚至還會帶我前婆婆出去吃飯」。
黃子佼19日被指控性騷擾後，以極端的方式自毀前途，王宥忻也提出不同看法，她說：「幸運的人用童年療癒一生，不幸的人會用一生療癒童年。每個人都會經歷不完美，只是看待失敗或錯誤，看你怎麼去應對。」
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