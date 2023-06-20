賴清德拋明年2月補助私大生學雜費、一年2.5萬　教團樂見準公共化

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教育部高教司長朱俊彰指出，公立大專每年平均學雜費約6.2萬元，私立大專則約11萬元，學雜費差距近5萬元，也就是說，大多數就讀私立大專的學生，經濟負擔相對沉重，導致部分學生需仰賴就學貸款或課餘打工來貼補不足或其他生活支出，不利於正常學習，以及畢業後生涯發展，也讓學生在升學時會因為經濟考量來選擇學校與科系，而非適性選擇。
朱俊彰說，為了落實教育實質公平，政府盼從源頭直接減輕學生學雜費負擔，拉近公私立大專校院學雜費的差距，定額補助私立大專學雜費助學方案規劃將朝向預算全額政府支應，不會增加學校負擔，並在學生每學期註冊繳交學雜費時直接扣抵。
他說，教育部會以定額方式補助，目前正在編列113年預算，將和行政院溝通，以額外經費方式編列，順利的話，最快會在明年2月、112學年度下學期開始實施，將有47.3萬名學生受益，加上原來各類學雜費減免、各部會獎助學金的受益學生，全體59.1萬名的私立大專學生，都能獲得至少2.5萬元以上的學雜費減免，預計每年會花費150億元左右。
此外，為擴大照顧經濟弱勢學生，針對私立大專經濟弱勢學生除前述學雜費差額減免外，將再放寬家庭年所得門檻及加碼一定額度；而公立大學的經濟弱勢學生也一併顧及評估。另外針對學貸措施，也一併就正在還款的貸款人，其緩繳本息的月收入未達4萬元門檻，最多申請8次（8年）等規定，將參考受雇者平均薪資、物價指數、撫育子女人數等因素，評估進一步放寬門檻及申請次數。
林柏儀說，私校教育資源更加受到政府支持，保障私校學生受教權是合理的方向，因為不管公私校，協助的都是台灣的學生；樂見政府補助私校學雜費、增加政府在私校的經費來源，這樣的「準公共化」方向，但相對的，也要給予接近國立大學的管制強度，私校過去常見在財務上人謀不臧、人事任用問題、採購上私相授受等，政府給予補助的同時，也要強化管制。
另外，他質疑，民進黨執政8年，過去就可以做的事，為何拖到選舉才做，教育政策不該淪為政見，盼能儘速實施，不要等到選上才做，實際上總統蔡英文2012年競選總統時，就曾喊出擴大高等教育公共化程度，達成公立院校學生數過半的目標，但目前僅達3成5，政見跳票，在在顯示蔡政府的公共化方向正確，但落實也要拿出經費跟具體作為。
台灣學生聯合會理事長劉曜維說，樂見政府減輕學生學雜費、學貸負擔，期盼政府既然已經看到高教學雜費問題，也能藉此機會，進一步檢視高教政策、人才培育，讓補貼有更多價值，私校也該進一步提升教學資源與品質。