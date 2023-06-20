黃子佼也捲入！演藝圈性騷擾連環爆 于美人：希望Me too總有盡頭
近期台灣「Me too運動」正在展開，越來越多受害者出面曝光過去遭遇，從政治圈一路延燒至演藝圈，就連知名男星許傑輝、黃子佼、宥勝都捲入風波，也因此讓社會大眾更加重視性騷擾議題，對此，正要從演藝圈轉戰政治圈的女星于美人昨（19）日在臉書談論Me too運動，她見到這麼多人受害，忍不住感嘆：「我希望Me too總有一天有盡頭！」
記者賴禹妡/綜合報導
于美人昨日在臉書發文，有人問：「Me too有盡頭嗎？」她表示：「其實Me too看不到盡頭，因為Me too是飄蕩在黑夜大海中孤舟的燈塔」，或許受害者會覺得燈塔在光亮處而自己身在黑暗處，「但燈塔可是用盡全力向你投射，讓妳（你）看見燈光掃過之處，是滿滿的孤舟，所以妳（你）不孤單」。
于美人直言，Me too不是為讓人絕望而存在的，而是為了帶給人希望，讓願意挺身而出的人被看見，也讓看見的人增加勇氣，「因為你的勇氣，阻止更多的無辜者被邪惡所捕獲，讓所有的苦難都有了意義」，並在文章最後直呼：「我希望Me too總有一天有盡頭！」
貼文曝光後，網友紛紛留言，「期盼Me too總有一天有盡頭」、「我想有些事也許要從出生時就要教的，例如兩性平等」、「唯有當這些潛在加害者知道這些行為屬於零容忍，而願意警惕自己煞車的那天才算盡頭」、「Me Too表示台灣社會再度進化，以前不敢說的，現在願意大聲說出，自己被冒犯了，讓大家知道加害者是誰，希望受害者可以接棒的說出口，謝謝」。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110