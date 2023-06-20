BTS曾聯名韓國甜甜圈Knotted快閃晶華 creammm.t獻絕美花器禮盒
連南韓K-pop天團BTS都曾聯名的「韓國第一甜甜圈」，要來台快閃了！首爾Knotted於6月30日快閃台北晶華酒店，不只開賣5款經典人氣口味，更打造2款台灣獨家限定甜甜圈，連可愛兔子臉造型的蹦蹦邦尼兔及鮮奶油巧克力海綿蛋糕，和15款笑臉蠟燭、俏皮香氛吊牌等周邊商品都會一起登台！而首創花型檸檬塔的人氣甜點creammm.t，⼗週年跨界聯名剪紙藝術家Wuba，打造絕美限定版的花器禮盒，更規劃全台快閃「+floral.⾏動花店」巡迴活動，讓過去只能苦等預購的粉絲都有機會好好品嚐。
記者蕭涵云/綜合報導
風靡韓國的Knotted甜甜圈，主打先酥烤再油炸、之後再夾入或灌入絲滑順口的各色鮮奶油，是擁有可愛爆擊外型與飽滿內餡的甜甜圈，有網路超夯「韓國第一甜甜圈」美名，2017年於首爾島山公園開設第一家店，每日可賣出超過3,000顆甜甜圈，連南韓K-pop天團BTS都曾與之聯名，至今已有14家據點。
背後的韓國餐飲集團「GFFG」，寓意GOOD FOOD FOR GOOD「長久享用美食」，旗下共擁有11個不同主題的餐飲品牌，共同特色都是店鋪及包裝超級吸睛，以美式時尚設計風格，打造活潑話題美味產品。
Knotted將於6月30日至7月31日快閃台北晶華酒店，直接選派8位優秀的廚師來台，每日新鮮現做現賣。開賣經典鮮奶油、香草奶油、可可布丁碎片、南洋咖椰奶油、覆盆子果醬共5款經典人氣口味；並以精準台灣元素，打造烏龍奶茶和夏日芒果，2款專為晶華設計的台灣獨家限定甜甜圈。
甜甜圈每組六入售價680元，每日限量供應，需透過「晶華美食到你家」美食外帶外送平台進行預購，晶華會APP會員可於6月26日上午11點起優先預購。而且Knotted本店專屬的造型蛋糕，包括可愛兔子臉造型的蹦蹦邦尼兔、由巧克力海綿蛋糕組合Knotted招牌鮮奶油的雲朵巧克鮮奶油，及招牌布偶與笑臉蠟燭、俏皮香氛吊牌等多款伴手禮，共15款周邊商品也將同時抵台。
而首創花型檸檬塔的人氣甜點creammm.t，過去沒有預購根本吃不到，如今⼗週年跨界聯名剪紙藝術家Wuba，以「花點時間＋mmm 」為題，打造絕美限定版的花器禮盒，更規劃全台快閃「+floral.⾏動花店」巡迴活動，讓各地粉絲這下都有機會好好品嚐。
creammm.t十週年限定花器禮盒，以最具代表性的花型「家常檸檬塔」為主角，將7入檸檬塔分為上下盒設計，並把盛裝花器作為禮盒設計概念，搭配與剪紙藝術家 Wuba跨界聯名DIY紙花，及獨家設計的品牌貼紙，可DIY創作出獨一無二的花藝，邊吃檸檬塔還能享受插花樂趣。共有三款不同的花色隨機出貨。
creammm.t更自6月23日起，駐點北、中部的每座城市，展開「+floral.⾏動花店」快閃巡迴活動，首場座落台北誠品南西，以開放式的展藝花店空間為設計靈感，放滿各式各樣的紙物花藝及唯美花車設計，邀請大家體驗DIY紙物花藝，還能在極具代表性的品牌牆前拍照打卡。
現場憑VIP會員簡訊或完成活動指定任務，即可免費兌換「甜點花束」乙份，每場次只限量300份。每場次下午13:30舉行，台北場6月23日誠品南西、6月24日遠百信義、7月1日西門紅樓，新竹場7月2日新竹巨城，台中場7月8日～7月9日勤美誠品。