冷氣能源標示看不懂？專家教關鍵 一秒看出「夏季總耗電量」
酷熱的夏天已經到來，多數人在室內都已經開冷氣消暑，避免中暑。但是民眾在享受涼爽的同時，卻又時常害怕收到電費單那一刻會後悔。對此，就有專家特別冷氣上的「能源標示」要怎麼看懂，其中上面一個數字，更幾乎可以看出夏季總耗電量。
記者潘毅/綜合報導
今（20）日中央氣象局也發布高溫資訊，台南、高雄、屏東以及花蓮都呈現橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，更是不得不開冷氣。近年來，新的電器產品販售時，都會附上能源局所測定的「能源效率標示」，但對許多民眾而言，卻是有看沒有懂。
針對上述疑問，日前怡和家電店長強先生也用影片詳細解釋上面各項數字所代表的意義，首先是「右邊溫度計刻度」的部分，是依照冷氣製冷能力，能否達到優秀的能源比來給予分級，「一級能源效率是看冷氣的定額冷房能力，而這數字越高，代表機器製冷功率很高」。
接下來就是想知道吹冷氣會有多少電費的民眾要看的數字，在「能源效率標示」中，有一項冷氣季節性能因數(CSPF)，就是相對經過計算的，是用額定的冷氣能力÷輸入的功率，「簡單而言，這項數字越高，代表冷氣能吃一點點電，就可以放出很強力的冷風，就是一台省電的冷氣」。
隨後強先生也進行科普，在電器的「能源效率標示」上，每年耗電量的度數其實是「一年吹1200小時的耗費度數」，就等同於用戶在夏天的四個月期間，每天都開啟冷氣長達10小時左右。