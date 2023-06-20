中市千里眼系統助攻　查獲棄置廢棄115件

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環保局表示，目前使用的遠端監視設備分為移動式及固定式2種，稽查同仁為查緝非法棄置廢棄物，自105年起自行改良組裝「移動式遠端監視設備」，利用行動電源供電及4G無線網路傳輸的方式，克服偏遠棄置地點架設網路線路及用電取得不易的問題，機動性移至廢棄物棄置熱區進行安裝及架設，執行短期監控任務。近年持續強化監視設備，更換為具有自動告警功能的鏡頭，當有人車經過時，可透過手機APP即時通知，線上觀看監控影像，更能有效掌握棄置熱區人車進出情形，提升查緝非法棄置成效。
環保局強調，移動式遠端監視設備雖具有安裝機動性的優點，但需時常更換電池維持正常監視器運作。為長期監控需求，環保局自109年起與中華電信合作架設「固定式遠端監視設備」，將中華電信的千里眼系統，架設於非法棄置熱區及其周邊重要交通要道，長期監控可疑車輛進出，以掌握不肖業者非法棄置廢棄物行為。
此外，為強化千里眼系統功能，110年由中華電信協助環保局開發車牌辨識模組，自動擷取及判讀影像畫面車輛的車牌，改善以往需透過人工觀看監控影片過濾車牌方式，利用千里眼系統直接調閱可疑車輛車牌，進一步以車籍資料追查不肖業者，並將其繩之以法。
環保局說，目前已在台中市34處架設移動式遠端監視設備，固定式遠端監視設備則架設了37處，每處視當地環境現況需求，架設1至3支監視鏡頭，總計有141支鏡頭分布於北屯區、霧峰區、沙鹿區、太平區、西屯區、烏日區、龍井區、大雅區、南屯區、神岡區、豐原區、大安區、北區、后里區、和平區、清水區、大甲區、外埔區及新社區等棄置熱區及其重要交通要道，即時監控非法棄置行為。今年也持續規劃廣布固定式遠端監視設備，預計至年底將建置70處，超過200支鏡頭執行遠端監控作業。
環保局也說，統計近三年（109年至112年5月止）運用遠端影像監控技術輔助蒐證，共查獲115件環保違規行為，其中27件涉環保犯罪移送地檢署偵辦，88件屬環保違規做成行政處分，共計處分77萬7,360元。