黃子佼被爆出院休養 孟耿如經紀人：不會逃避、請給一點時間
黃子佼昨日遭控強吻、拍照，開直播對性騷擾指控道歉，在家被發現全身多處傷口，由老婆孟耿如送醫急救，今（20）日傳出黃子佼已出院回家，對此，孟耿如經紀人表示：「不好意思，讓大家奔波了，我們會面對，不會逃避，但請給耿如一點時間。」
記者羅凌筠/台北報導
孟耿如昨在醫院出面受訪，提到：「佼或許有一些糊塗的過往，但認識佼之後，我知道他非常努力做一個好的人、好的專業藝人、好的丈夫、好的父親。謝謝大家的關心，目前佼還在檢查當中，請給我們一些空間處理，我們會把事情釐清，給大家更好的答覆，我們是一家人，我一定會陪著他一起面對、一起彌補錯誤。」
孟耿如的經紀人透露，黃子佼昨晚在加護病房有短暫清醒，但仍無法言語及表達，但目前已經沒有生命危險，據《CTWANT》報導，黃子佼今日上午悄悄出院，回家休養。
※【NOWnews 今日新聞
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