甩開痛風先控制高尿酸血症！從源頭鞏固治療不怕復發

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首先要澄清，尿酸不是驗尿，而是抽血檢驗！目前臨床上將尿酸濃度大於7.0 mg/dl定義為高尿酸血症。然而，高尿酸血症不完全等於痛風，因為有高尿酸的病人，不一定會有痛風發作的經驗。
建工萬川診所林昆德院長指出，一旦血液中尿酸濃度過高，應考慮可能的原因，是否攝取過多富含嘌呤的食物、內源性尿酸製造過多（遺傳）或是腎臟排出不足。在我國約有9成的患者屬於尿酸排除不足的類型。因為長期高濃度尿酸的慢性累積，便會導致結晶沉積和發炎形成痛風。典型症狀會嚴重發炎，使關節紅腫熱痛，包含腳的大拇趾關節、踝關節、膝關節，手關節及肘關節等，都是痛風發作的常見部位。
林昆德院長也提醒民眾，高尿酸不只會引發痛風，尿酸結晶也會在身體各處沉積，造成致命的併發症。以新陳代謝科來說，一旦尿酸結石在腎臟，同時又是糖尿病患者，就得擔心病患腎臟功能惡化。其他像是心血管疾病、慢性腎臟病等高危險族群，也需積極防範。此外，雖然部分患者屬於無症狀高尿酸血症，但仍可能惡化原有疾病，導致血糖控制不佳、腎功能惡化等問題。
拒絕痛風惡性循環找上！認識降尿酸藥物
若是陷入無症狀、急性發作、平靜期、慢性關節炎的惡性循環，將會嚴重影響生活品質，且可能會有反覆發作、惡化慢性病的風險。因此，務必及早與醫師討論，並依據共病情形，來制定對應的治療策略。
如果以每天生成的尿酸總量來說，約有7成是以人體製造為主，飲食佔比較少。總的來說，高尿酸血症或痛風患者，雖然可以藉由飲食控制改善，但不是主要的辦法。
為預防痛風發作及其他併發症風險，目前降尿酸的藥物有兩種，分別為尿酸生成抑制劑及促進尿酸排泄劑。大部分的患者多是以尿酸排泄不佳類型為主，因此建議使用促進排泄藥物。林昆德院長提醒民眾要注意，因為過多的尿酸要排泄出時，局部的高濃度容易結晶形成尿酸結石，務必多喝水以減少尿酸結石的發生。
但如果是其他疾病因素影響，而不能多喝水的族群，就需調整成抑制尿酸合成藥物。比較麻煩的是，傳統的藥物極少數人服用後，可能會有史蒂芬強森症候群的嚴重不良反應。建議檢驗基因後再使用，會較安全。另外一個比較新的抑制尿酸合成藥物，能有效降低尿酸結晶消除痛風石，沒有造成腎結石的問題。肝臟也可代謝排除，對腎臟負擔小，除非是嚴重肝硬化，一般來說使用限制比較少。
期望能藉由飲食及藥物治療，將尿酸目標控制在6.0mg/dl以下。長期發作或是有痛風結晶者則建議在5.0mg/dl以下，甚至4.0mg/dl或3.0mg/dl更好。
不會痛就能停藥？如何與之和平共處？
然而，許多痛風病友也會好奇「吃降尿酸藥後感覺不會痛了，可以自己停藥嗎？」雖然高尿酸血症沒有症狀，其實仍是個不定時炸彈，一旦痛風發作，就得面臨如同火山爆發般的危機，需要使用秋水仙素、止痛藥甚至類固醇來緊急救火，儘管可在幾天內將病情緩解，但副作用通常較大，因此從源頭鞏固治療仍是最重要的！呼籲病友，降尿酸藥物不可擅自停用，務必將體內的尿酸穩定維持標準。一旦稍不注意，就可能面臨反覆發作的惡性循環（無症狀 > > 急性發作 >> 平靜期 >> 再發性的痛風發作 >> 慢性痛風石關節炎）；對慢性病族群來說，對原有疾病的傷害更是嚴重！
高尿酸血症的控制就像管理三高一樣，需要正確有效的處方，長期用藥控制，搭配生活習慣調理，可有效預防痛風及併發症。若有其他共病、擔心用藥風險，也應積極與醫師討論，視情況調整用藥。
採訪出處：建工萬川診所林昆德院長
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