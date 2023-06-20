童高燒不退　醫揪出肺炎鏈球菌作祟

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亞洲大學附屬醫院兒科主治醫師陳劍韜表示，最近三個月來，兒科門診與急診因為發燒就醫的兒童人數明顯增加，各式各樣的感染考驗著醫師的判斷與家長的警覺性，例如前一個月大流行的黴漿菌感染是上一波的主力，最近則有五大「魔王等級」病毒正在肆虐台灣的小朋友，包括新冠病毒、A型流感、副流感、hMPV（人類間質肺炎病毒）和腸病毒等，其共同點都是有發燒症狀。
陳劍韜以日前一位3歲小女童為例表示，女童因持續五天反覆高燒40度，由診所轉診來院，一開始並無明顯咳嗽，但有反覆發燒、食慾及活力下降的情形，抽血檢驗後發現白血球數值(WBC)高達27000/ul(正常值約為4000～10000/ul)，發炎指數CRP也大於10，因此決定先收治住院。
但安排多種病毒檢驗如新冠病毒、流感病毒等，結果都是陰性，臨床上也沒有腸病毒典型的喉部變化，黴漿菌也是呈現陰性，連驗尿也沒有發現異常。
但陳劍韜指出，患者沒有明顯咳嗽，急診初步篩檢時並未照胸部X光，住院後根據相關檢驗，考量肺部的感染還是必須要排除，因此安排X光檢查，結果發現右下肺葉有明顯肺炎，於是再送「尿液肺炎鏈球菌快速抗原檢驗」，結果同樣是陽性，證實為肺炎鏈球菌引發右下肺炎，經給予相應的抗生素治療後，24小時內高燒已退，精神及食慾也恢復正常。
陳劍韜強調，自從公費13價結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV13)於民國105年起常規施打後，感染人數有明顯下降，嚴重度也相對施打疫苗前低，在13價疫苗施打前，常有兒童因肺炎鏈球菌嚴重感染，出現嚴重的併發症如肋膜積水、膿胸等症狀，病程也非常迅速，小朋友會出現呼吸急促困難、咳個不停，到院後幾天就住進加護病房插胸管治療的案例。
此外，一旦出現嚴重肺部感染，肺部可能會被鏈球菌「吃掉」，由於肺部是無法再生的器官之一，日後即使順利出院，也會造成終生呼吸困難後遺症。
陳劍韜提醒，目前肺炎鏈球菌公費疫苗施打時間是在新生兒2個月、4個月及12-15個月大，然而除了公費提供三劑外，有一劑目前是採用自費的方式於6個月大施打，建議家有5歲以下小朋友的家長，可以考慮到醫療院所施打，達到完整的疫苗接種，建立身體的免疫力，應付病毒的挑戰。