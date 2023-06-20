「疝氣」修補好又再發！　新型單孔術降低疼痛、提升安全性

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健保統計：百萬人曾患疝氣 以男性居多奇美醫療財團法人奇美醫院泌尿外科醫師謝育哲說明，腹股溝疝氣是一種相當常見的疝氣型態，當腹腔的壓力因咳嗽、打噴嚏、提重物以及大小便出力等情況上升時，就可能導致腹股溝的肌肉或組織逐漸變弱或撕裂，腹腔的內容物(通常是腸子或脂肪)因而膨出，形成疝氣囊，這就是所謂的腹股溝疝氣(或俗稱「墜腸」)。
根據健保資料顯示，臺灣每年大約有4萬名的病人因疝氣接受手術治療，推估疝氣發生率約為6%左右。依此估算，全臺灣曾經罹患過疝氣的病人超過百萬人，其中又以腹股溝疝氣為主(約佔90%)；性別部分則以男性居多(佔手術90%以上)，女性為10%。
全腹腔鏡疝氣修補術 大幅降低腸沾黏、腸道損傷風險謝育哲指出，有別於過去傳統開放式疝氣手術，目前主流腹腔鏡疝氣修補術，區分為「經腹腔疝氣修補手術」及「全腹膜外疝氣修補手術」。經腹腔疝氣修補手術是進入腹腔內操作，解剖構造較清楚容易辨別，但可能造成術後腸沾黏及腸道損傷的嚴重併發症。
全腹膜外疝氣修補手術則是經由腹膜外找出疝氣囊後把它復位，腹部缺損處以人工網膜修補，由於此手術不會進入腹腔，所以幾乎不會有腸道損傷及術後腸沾黏的問題，但一般腹腔鏡會留下3個傷口，雖然已比傳統手術有所改進，卻有疼痛和美觀上的問題。
新式「單孔腹膜外腹腔鏡疝氣修補術」 疼痛傷口小、恢復快有鑑於過去手術的缺點，謝育哲說明，單孔腹膜外腹腔鏡疝氣修補手術(Single-Incision Laparoscopic Surgery，SILS)是一種更為微創的手術方式，這種手術只需要在腹部做一個約1至2公分的小孔，透過這個孔洞進行整個手術。手術會使用特殊設計的腹腔鏡和手術工具進行操作；這種手術的好處包括疼痛較小，恢復時間較短，和疤痕較小。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58206
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