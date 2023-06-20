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流感、腸病毒仍處高原期　公費疫苗擴大延長接種至7月

▲疾病管制署今（20）日表示，國內目前流感及腸病毒疫情均處高原期，民眾應注意相關症狀與落實自身健康管理。（示意圖／NOWnews資料照）
▲疾病管制署今（20）日表示，國內目前流感及腸病毒疫情均處高原期，民眾應注意相關症狀與落實自身健康管理。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

疾病管制署今（20）日表示，國內目前流感及腸病毒疫情均處高原期，且端午連假即將到來，家庭出遊、拜訪親友或參加活動的機會增加，籲請民眾注意個人衛生、落實勤洗手及咳嗽禮節，如有發燒、咳嗽等類流感症狀，落實戴口罩及生病在家休息等措施，如出現腸病毒重症前兆病徵或流感危險徵兆，請儘速就醫，以利及早治療。

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疾管署指出，流感併發重症個案持續增加，預期疫情將持續至7月，故再延長擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」適用期限至今年7月31日止。

另上週新增22例流感併發重症，年齡介於未滿10歲至90多歲，為18例男性、4例女性，發病日介於6月1日至6月16日，其中16例具慢性病史，20例未接種本季流感疫苗；另新增11例死亡，年齡介於40歲至80多歲，分別為7男4女，發病日介於5月1日至6月14日，均具慢性病史，其中8例未接種本季流感疫苗。

疾管署統計，上週門急診類流感就診人次達79,366人次，與前一週持平，疫情處高原期；近期社區流行A型流感病毒，H1N1與H3N2共同流行。本流感季自去（2022）年10月1日起截至今年6月19日流感併發重症病例 累計294例，年齡層以65歲以上長者為多，88%未接種本季流感疫苗，80%具慢性病史，其中死亡53例，79%未接種本季流感疫苗，94%具慢性病史。

另疾管署說明，國內新增1例腸病毒感染併發重症確定病例，為北部2歲男童，於今年6月5日發病，6月15日病況穩定出院，經通報檢驗後於6月19日確認感染克沙奇A4型併發重症。今年累計4例腸病毒感染併發重症病例，分別感染腸病毒D68型、伊科病毒21型、克沙奇A6型及A4型，均為5歲以下幼童。

監測資料顯示，上週腸病毒門急診就診計12,633人次，較前一週略降4.8%，惟仍高於流行閾值且處高原期。另依實驗室監測顯示，社區腸病毒以克沙奇A型為主，腸病毒71型、腸病毒D68等多種型別腸病毒亦於社區活動。

疾管署呼籲，本週適逢端午節連續假期，民眾仍需隨時注意自身健康狀況，如出現呼吸困難、急促、發紺等危險徵兆，請儘速就醫。同時請醫師，如遇病人符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以掌握治療黃金時間，降低重症風險。亦提醒家長持續提高警覺及注意腸病毒重症前兆病徵，尤其5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、無故驚嚇或全身肌肉突然收縮、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送往大醫院治療。

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