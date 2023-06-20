YouTube畫質有望升級！傳加入更好Bitrate 官方證實：測試中！
YouTube Premium 付費會員觀看品質有機會再升級！根據外媒指出，Google似乎正在測試擁有高好Bitrate 比特率 的1080p畫質影片，報導中也透露，Google 現在正在 Android 和 Google TV 上測試該功能，而擁有更好Bitrate 將會帶來更好的影片畫質。《NOWnews》實際求證台灣YouTube，官方回覆：「目前只是測試中的功能，所以沒有一定在特定的國家或地區開放。」實際在YouTube Premium查看，目前的確尚未看到增強Bitrate的選項。
記者周淑萍/綜合報導
根據外媒《9to5google》報導YouTube Premium將加入更好Bitrate的1080p影片，影片Bitrate越高，影片的品質就會越好，有傳聞會先在蘋果的iPhone和Apple TV先行。Reddit有網友爆料在標準1080p選項旁邊顯示出現了1080p增強比特率的選項，似乎該功能準備要上線了。
實際求證台灣YouTube，得到的回覆：「目前只是測試中的功能，所以沒有一定在特定的國家或地區開放。」同步在YouTube Premium查看，目前也還沒看到增強Bitrate的選項。如果此功能上線，用戶可以在設定中的畫質功能選項中進行調整。但不是付費會員也不用擔心，新1080p上線後是可以看到1080p解析，不會受到影響，差別只在於付費的Premium會員多了Bitrate強化，畫面更加清晰、細膩。