端午連假天氣預報！高溫悶熱防中暑 「午後大雨」警戒區域出爐
端午節4天連假週四（6月22日）開始，連假天氣絕對是民眾特別關注的訊息，氣象專家賈新興表示，4天端午連假各地大多是悶熱的環境，出門要注意防曬和補水，中央氣象局則提醒，在週四和週五（6月23日）午後，西半部、東北部地區及山區會有雷陣雨出現，且有局部較大雨勢發生的機率，請民眾務必留意最新天氣資訊，並關注氣象局發布的「大雨特報」或「豪雨特報」。
記者張志浩/綜合報導
氣象局提及，在端午連假開始的前兩天，週四和週五水氣增多，天氣會轉為不穩定，清晨至上午，北部地區有局部短暫陣雨的機會，與上週類似的午後對流發展又會旺盛起來，要注意大雨的發生；週六至下週一（6月24日至6月26日），環境轉東南風，各地仍是多雲到晴，僅迎風面東南部地區有零星短暫陣雨，午後西半部及東半部山區有局部短暫雷陣雨，但雨勢相較週四和週五較為趨緩。
端午連假的氣溫方面，賈新興說明，受到西南風和東南風影響，4天的假期各地天氣還是以悶熱為主，週五前花東地區要小心焚風（火燒風）的出現；而週六開始，太平洋高壓籠罩在台灣上空，各地高溫的情況將更加明顯，因此端午連假除了要注意雨勢之外，更要慎防高溫，外出注意防曬和補水。
氣象局補充，週四、週五相較於前幾日，因為雲量增多，且有局部降雨的情況，因此整體溫度稍降，但各縣市高溫普遍仍有攝氏32至34度，部分地區更可達到攝氏36度，尤其在大台北盆地、彰化以南地區、花東縱谷地區等，受地形影響，高溫情況會更劇烈，且體感覺悶熱，週六過後降雨趨緩，溫度可能還會爬升攝氏1至2度，端午連假天氣情況氣象局將持續追蹤。