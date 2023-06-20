雄獅包船挪威郵輪！首創台日跳島「買1送1」 每人免萬元
看好台灣及亞洲各市場郵輪市場商機，雄獅旅遊包船從未航⾏⾄亞洲地區的「挪威郵輪奮進號Norwegian Spirit」，疫情期間斥資超過1億美元全新改裝，開啟升級版郵輪體驗，更首創「台日跳島」新玩法，一次玩遍日本石垣島及澎湖，明（21）日起推出限時限量「買一送一」優惠每人最低9,950元起，免萬元就能盡興玩郵輪。
記者蕭涵云/綜合報導
「挪威奮進號Norwegian Spirit」在疫情期間斥資超過1億美元全新改裝，強調「Freestyle自由閒逸」精神，除了新穎的房間及設備，船上共有多達14種餐食選擇、8間酒吧；其中7間免費餐廳，包括多樣化餐點吃到飽的Buffet餐廳、精緻美饌的2間主餐廳及提供雞翅、熱狗堡、酒水飲品的24小時餐廳等。
付費餐廳則有美國紐約知名的義大利餐廳ONDA，正統法式餐廳Le Bistro。船上還備有健身房、籃球場、高爾夫練習場、甲板慢跑環形步道等運動空間；搭配進駐國際知名五星Spa品牌「Mandara Spa」超過200坪的舒適空間。
看好台灣及亞洲各市場郵輪市場商機，雄獅旅遊包船從未航⾏⾄亞洲地區的「挪威郵輪奮進號Norwegian Spirit」，於2024年以基隆、高雄雙母港推出26趟次航程，開啟升級版郵輪體驗，並首創升級版「台日跳島」新玩法，一次玩遍日本石垣島及澎湖；還有郵輪旅遊重度玩家喜愛的9天8夜長天數商品，可走訪佐世保、長崎、鹿兒島、釜山及濟州島，橫跨日、韓兩國飽覽5大城市風光。
雄獅旅遊透露，挪威奮進號來台後，將會大幅提升中文服務比例，包含服務人員、標示、廣播等，並規劃與台灣知名餐飲品牌合作，讓餐飲選擇更加多元。6月21日全面開賣，並與雄獅官網推出限時限量「買一送一」優惠，體驗升級版郵輪旅遊，每人最低價9950元起。
另外，全新升級的遠雄悅來大飯店，全面整改後首次於7月1日至8月27日，推出暑期「南洋夏豔」郵輪式度假之旅，以郵輪式全包式渡假模式，自由搭配「吃、住、玩、遊」，一泊一食、一泊二食、二泊四食和三泊六食，暑期四大住房專案，平日雙人價格10,150元起。
探索花蓮星空、絕美水域風光外，更可享受南洋風味美食、體驗音樂星空BBQ及泳池畔歡樂派對，並瘋玩遠雄海洋公園推出「海洋冰風暴3 全面啟動」水派對。凡暑期入住還有機會抽中價值3萬元的酷航「新加坡來回雙人機票」，及入住遠雄悅來全新豪華海景房及主題客房、悅樂旅店花蓮館和台中館客房等多項好禮。