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中國僅點頭2.5%台灣鳳梨釋迦輸入　農委會籲清楚說明檢疫規範

▲大陸國台辦今（20）早宣布，恢復台灣釋迦輸入，但僅同意2.5%我國供果園之產品。（圖／NONnews資料照）
▲大陸國台辦今（20）早宣布，恢復台灣釋迦輸入，但僅同意2.5%我國供果園之產品。（圖／NONnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

大陸國台辦今（20）早宣布，在綜合評估相關整改措施的基礎上，海關總署決定自6月20日起恢復台灣釋迦輸入，但「須來自獲得註冊登記的包裝廠和果園」，目前獲登記的果園僅有2.5%。農委會對此表示，目前「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平臺尚未接獲中方通知重新開放輸入鳳梨釋迦，也未提供註冊登記之條件，中方公告名單僅有3家包裝廠和25家果園獲得許可，由於國際貿易須經雙方中央政府進行諮商，動植物防疫檢疫更涉及公權力執行，呼籲中方在此平臺下溝通諮商檢疫規範，讓所有包裝廠和果園有一致規範可循。

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中國大陸自110年9月20日起以介殼蟲為由，不符合國際規範片面暫停進口我國鳳梨釋迦後，我國即持續透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平臺，要求與中方進行科學與技術性對話，爭取恢復貿易。我國已於110年9月29日提送台灣釋迦輸往大陸檢驗檢疫管理規範給中方審查，此規範內容涵蓋生產到出口過程的整體系統性管理措施，包括強化供果園田間管理、包裝場選果清潔管理、以及出口檢疫，臺東縣政府提交給中方的資料內容，均已包含於農委會規範之內，但始終沒有獲得中方正面回應。

為穩定國內鳳梨釋迦產地價格，農委會積極採取內銷、外銷及加工等具體措施。外銷方面農委會積極拓展香港、韓國、泰國、加拿大、日本等外銷市場，近2年來累計輔導鳳梨釋迦外銷中國大陸以外市場超過8,000公噸。內銷方面，過去2年來推廣國內鳳梨釋迦通路行銷合計12,918公噸；加工方面，農委會積極媒合食品加工業者與學研專家研製產品，近2年來媒合加工採購原料合計3,262公噸。

農委會表示，會持續開拓高端外銷市場、全球布局，我國農產品過去外銷高度仰賴中國市場，107年外銷中國大陸金額占比達23.2%，經過努力占比已逐年降低，111年已降為12.9%，而出口美國，日本金額分別已達9.17億美元、8.56億美元，雙雙超越外銷中國的金額，顯示我國分散市場策略已漸露成效。另外在新鮮水果方面，外銷中國金額占比在108年達到最高為82.5%，隨後逐年下降，至110年為41.4%，111年再降為1.6%，並成功銷往其他高端市場。

農委會強調，樂見中國大陸恢復我國鳳梨釋迦輸入，但台灣鳳梨釋迦產業共有1009個供果園和50個包裝廠，目前只有25個供果園、3家包裝廠、14位農民獲得許可，因此再次呼籲中方應在「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平臺溝通諮商檢疫規範，希望中國大陸依據國際貿易規範，與國進行技術對話，儘早恢復貿易。

 

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