中國僅點頭2.5%台灣鳳梨釋迦輸入　農委會籲清楚說明檢疫規範

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為穩定國內鳳梨釋迦產地價格，農委會積極採取內銷、外銷及加工等具體措施。外銷方面農委會積極拓展香港、韓國、泰國、加拿大、日本等外銷市場，近2年來累計輔導鳳梨釋迦外銷中國大陸以外市場超過8,000公噸。內銷方面，過去2年來推廣國內鳳梨釋迦通路行銷合計12,918公噸；加工方面，農委會積極媒合食品加工業者與學研專家研製產品，近2年來媒合加工採購原料合計3,262公噸。
農委會表示，會持續開拓高端外銷市場、全球布局，我國農產品過去外銷高度仰賴中國市場，107年外銷中國大陸金額占比達23.2%，經過努力占比已逐年降低，111年已降為12.9%，而出口美國，日本金額分別已達9.17億美元、8.56億美元，雙雙超越外銷中國的金額，顯示我國分散市場策略已漸露成效。另外在新鮮水果方面，外銷中國金額占比在108年達到最高為82.5%，隨後逐年下降，至110年為41.4%，111年再降為1.6%，並成功銷往其他高端市場。
農委會強調，樂見中國大陸恢復我國鳳梨釋迦輸入，但台灣鳳梨釋迦產業共有1009個供果園和50個包裝廠，目前只有25個供果園、3家包裝廠、14位農民獲得許可，因此再次呼籲中方應在「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平臺溝通諮商檢疫規範，希望中國大陸依據國際貿易規範，與國進行技術對話，儘早恢復貿易。
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