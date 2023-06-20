KID兒確診8天！他「餵兒吃藥陷掙扎」曝病況：當父親的我脆弱許多
男星KID（林柏昇）去年和圈外人「東區妹仔」Rita結婚，兩人今年初迎來兒子「木木」，日前卻傳出木木才5個月大就確診新冠肺炎，雖然在細心照料下，木木逐漸康復，但見到兒子生病不適，仍讓KID感嘆：「當父親的我脆弱許多。」
記者賴禹妡/綜合報導
KID今（20）日在臉書發文提到兒子確診的病況，表示木木在這幾天還是有吃一些咳嗽、流鼻涕及退燒的藥物，「當爸媽的我們真的非常難以抉擇要不要讓他吃，這是一個對小孩身體可能會造成負擔的部分（非專業評論），我想這是天底下的父母親都會面臨的問題吧！」
KID也針對日前幼兒園餵藥事件直言，「其實心裡是蠻氣憤也蠻難過的」，因為小孩被照顧時沒有說不的能力，所有的責任都在於大人，「我們如果真的無知，就必須去尋求答案」，他和老婆也一直在更新養育方式。
但談到木木確診，KID坦言心情開始有一點無助感，不知道該怎麼辦，「相對之下當父親的我脆弱許多，堅強的永遠是辣（那）個母親，帶領著我怎麼讓鵝（兒）子獲得最好的照顧」，所幸木木在細心照料下也逐漸康復，讓KID直呼：「總評斷下來，只要對孩子有愛，我相信就是最棒的的良藥啦！」